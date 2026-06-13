Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Russell le gana la pole a Hamilton por milésimas en Barcelona; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 19°

George Russell obtuvo la pole position para el GP de Barcelona por apenas 0s064 sobre Lewis Hamilton. Franco Colapinto arrancará 13° y Checo Pérez lo hará 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Koji Watanabe, President, CEO and Representative Director of Honda Racing Corporation

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Barcelona de F1 2026
51

George Russell se llevó la pole position para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de superar a Lewis Hamilton en una apretadísima sesión.

El piloto de Mercedes terminó con un mejor tiempo de 1m14s649 para dejar detrás al de Ferrari por 64 milésimas. El resultado marcó la tercera pole de Russell en la temporada y la primera vez en que Hamilton clasifica en la primera fila desde que llegó a Ferrari.

En contraste al resultado de Hamilton, la Q3 fue detenida con bandera roja cuando restaban 8m30s para el final debido a un accidente de Charles Leclerc en la curva 4. El piloto monegasco perdió el control de su Ferrari y golpeó con fuerza las defensas, lo que obligó a detener la sesión.

Justo antes del choque de Leclerc, Oscar Piastri había logrado cerrar una vuelta de 1m15s176, seguido por Max Verstappen a 0s152, pero la mayoría de los pilotos perdió ese primer intento.

La bandera verde regresó 12 minutos más tarde y Russell marcó un registro de 1m15s145 con el que superó a Piastri por 31 milésimas, mientras que Kimi Antonelli se ubicó cuarto, a 0s269 de su compañero.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con tres minutos para el final, los pilotos regresaron a la pista para su último intento de la clasificación y Antonelli llevó la referencia a 1m14s998, pero Russell volvió a colocarse primero al girar en 1m14s679.

Parecía que la primera fila sería completamente de Mercedes, pero Hamilton apareció con una vuelta de 1m14s743 en los instantes finales para colocarse segundo, a tan solo 64 milésimas de lo hecho por Russell.

Lando Norris finalizó cuarto, a tres décimas de la cima y con una ventaja de 0s020 sobre Max Verstappen, mientras que Isack Hadjar y Oscar Piastri se ubicaron detrás, completando el top 7 a solamente 0s411 del tiempo de la pole.

Liam Lawson fue noveno para Racing Bulls, por delante del Audi de Nico Hulkenberg, mientras que Leclerc quedó décimo, sin registrar tiempos en la Q3 tras su accidente.

Arvid Lindblad, con el segundo Racing Bulls, se quedó a 72 milésimas de entrar en la Q3 y el domingo arrancará 11°, seguido por el otro Audi, el de Gabriel Bortoleto, en la sexta fila.

En un fin de semana difícil para Alpine, Franco Colapinto le ganó la batalla interna a Pierre Gasly al obtener la 13° posición con un tiempo de 1m16s191, con el que superó al francés por apenas 70 milésimas.

Esteban Ocon arrancará desde la 17° posición, por delante del Williams de Alex Albon, luego de que ambos quedaran eliminados en la Q1.

Sergio Pérez quedó cerca de avanzar a la siguiente fase en su primera vuelta rápida, pero finalmente fue 19° con un mejor tiempo de 1m17s545, que lo dejó a seis décimas de Carlos Sainz, el último en obtener un boleto a la Q2.

Valtteri Bottas se ubicó 20°, seguido por los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso, quienes quedaron a un segundo del registro del finlandés.

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'14.679

   224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.064

1'14.743

   224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.319

1'14.998

   223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.322

1'15.001

   223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.342

1'15.021

   223.473
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.398

1'15.077

   223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.411

1'15.090

   223.268
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.863

1'16.542

   219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.978

1'16.657

   218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.602

1'15.281

   222.701
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.161

1'15.840

   221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.322

1'16.001

   220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.512

1'16.191

   220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.582

1'16.261

   219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.710

1'16.389

   219.471
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.148

1'17.827

   215.416
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.394

1'17.073

   217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.745

1'17.424

   216.537
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.866

1'17.545

   216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.078

1'17.757

   215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.079

1'18.758

   212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.136

1'18.815

   212.715
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026
Artículo siguiente F1 Barcelona 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

Russell lidera la FP3 de la F1 en Barcelona con Colapinto en el top 15 y Checo Pérez 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell lidera la FP3 de la F1 en Barcelona con Colapinto en el top 15 y Checo Pérez 19°

Últimas noticias

Leclerc tras el accidente: "Me avergüenzo, debe de ser duro apoyarme"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Leclerc tras el accidente: "Me avergüenzo, debe de ser duro apoyarme"

Checo Pérez confía en el ritmo de carrera tras una problemática Q1 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Checo Pérez confía en el ritmo de carrera tras una problemática Q1 en Barcelona

La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
La preocupación de Colapinto en Barcelona: "Espero que no sea el calor…"

F1 Barcelona 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
F1 Barcelona 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez