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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

Bearman admite que el resurgimiento de Hamilton complica el sueño de Ferrari en la F1

Oliver Bearman ha admitido que el resurgimiento de Lewis Hamilton en Ferrari ha complicado sus esperanzas de conseguir un futuro puesto en la escudería italiana.

Lydia Mee
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

El piloto de Fórmula 1 de Haas, Oliver Bearman, ha admitido que el regreso de Lewis Hamilton a la senda de la victoria con Ferrari ha complicado sus propias aspiraciones de conseguir un asiento en la escudería de Maranello. 

Tras un impresionante debut en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2024, donde sustituyó a Carlos Sainz en Ferrari, Bearman se aseguró un asiento a tiempo completo en Haas para 2025.

Tras una brillante temporada de debut, en la que destacó por su cuarto puesto en el Gran Premio de México , el británico se vio fuertemente vinculado a un futuro asiento en Ferrari, sobre todo ante las dificultades iniciales de Hamilton en la escudería. 

Pero el siete veces campeón se ha recuperado en 2026. Recientemente ha conseguido su primera victoria en un Gran Premio con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, y actualmente ocupa el segundo puesto en el campeonato de pilotos.

Durante una entrevista en el podcast "F1 Beyond The Grid", Bearman se refirió a los cambios en Ferrari.

"Como aficionado a la F1 y también fan de Lewis, es genial verle rendir al nivel que lo está haciendo", afirmó Bearman. "Verlo en el escalón más alto del podio en Barcelona fue un momento muy especial para la F1 británica en general. Había tres británicos en el podio, con el mejor piloto que hemos visto nunca en primera posición. Eso es algo muy especial".

Más de la F1 :
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Por supuesto, en lo que respecta a mi futuro, eso no es lo ideal. Pero aún soy joven. Solo tengo 21 años. No tengo mucha prisa y, para mí, quedarme en Haas en un futuro próximo no es nada malo. Siento que hay mucho que aprender en este equipo. Aún queda mucho por conseguir".

Bearman ha superado constantemente a su experimentado compañero de equipo, Esteban Ocon, durante 2025 y la primera mitad de 2026. Aunque Bearman confirmó que está comprometido con el proyecto de Haas, añadió que su objetivo final sigue siendo convertirse en piloto de Ferrari en algún momento. 

"Mi objetivo sigue siendo ser piloto de Ferrari algún día", explicó. "Por supuesto, no quiero estar tres, cuatro o cinco años esperando a que quede libre un asiento, porque no hay garantías. Podrías estar desperdiciando tus mejores años.

"Mi objetivo final es quizá un poco egoísta, y no pasa nada, porque esa es la razón por la que estoy aquí: quiero luchar por los campeonatos del mundo. Así que, si puedo tener esa oportunidad donde sea, la aprovecharé".

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