Bearman bromea con que Netflix tiró "a la basura" sus imágenes tras días de rodaje
Oliver Bearman pasó días filmando con Netflix pero finalmente "ni un solo segundo" apareció en Drive to Survive.
El piloto de Fórmula 1 de Haas Oliver Bearman reveló que hizo tres o cuatro días de filmación con el equipo de Netflix de Drive to Survive, solo para descubrir que nada de eso había sido incluido, bromeando con que las imágenes fueron "directo a la basura".
El británico apareció en el programa BBC Radio 1 Breakfast Show antes de la temporada 2026 de F1 y estuvo acompañado por el equipo de filmación. "Sí, pero no se hagan ilusiones porque hice como tres o cuatro días de filmación con ellos. Nunca vi ni un solo segundo", le dijo Bearman a James.
"Estaba tan emocionado la primera vez que hice un día entero de filmación con ellos", añadió. "Ni un segundo. Ni un segundo. Directo a la basura".
Bearman se está preparando actualmente para su segunda temporada en la F1 con Haas. Terminó su año de debut con el equipo estadounidense 13° en el campeonato de pilotos con 41 puntos, dos posiciones por encima de su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon.
"Es imposible evaluar ahora mismo dónde vamos a estar", dijo Bearman durante los test de pretemporada en Bahréin. "Todo lo que veo del equipo es positivo, pero no sabemos cómo nos comparamos y no lo sabremos hasta la clasificación en Australia.
"Incluso entonces, siento que en las primeras carreras la fiabilidad va a jugar un papel importante. Va a haber equipos y gente cometiendo errores con estos nuevos reglamentos. Va a ser difícil establecer un orden real de rendimiento".
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Añadió: "Estoy entrando en un cambio reglamentario por primera vez en mi vida, realmente. El año pasado fue un gran paso para mí, pero creo que incluso desde el principio sabíamos que si poníamos el auto en la ventana correcta, todavía íbamos a poder pelear por puntos, y teníamos una idea de la competitividad del auto.
"Esa falta de conocimiento de cara a 2026 es buena y mala, porque por un lado siento que podemos tener un impacto de inmediato, pero también es horrible no saberlo.
"Me gustaría adelantar seis meses para ver dónde estamos, pero voy a darlo todo para asegurarme de que el lugar en el que estemos sea lo más arriba posible".
La octava temporada de la docuserie de Netflix fue lanzada en la plataforma de streaming el 27 de febrero.
