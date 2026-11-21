Fórmula 1 Las Vegas GP

Bearman espera anunciar pronto su futuro en la F1 para 2027: “Nos estamos acercando”

Oliver Bearman aún no tiene contrato con Haas para la próxima temporada, pero espera tener novedades “antes de Abu Dhabi”.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Editado: 21 nov 2026, 15:43

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Mientras la Fórmula 1 llegó a Las Vegas para iniciar el triplete final de carreras de la temporada 2026, solo queda un asiento por confirmar de cara al próximo año, y ese es el de Oliver Bearman en el equipo Haas.

El joven británico, que tiene contrato como piloto junior de Ferrari, está por terminar su segunda temporada completa en la máxima categoría y hasta ahora ha cumplido con creces en medio de un año complicado para Haas: superó por 17 a 6 a su más experimentado compañero Esteban Ocon antes de que el francés se desvinculara de la escudería durante el Gran Premio de México, y sumó 23 de los 30 puntos que tiene el equipo en 2026.

Por eso, Bearman ya se mostró frustrado el miércoles al llegar al Gran Premio de Las Vegas sin una definición sobre su futuro: "No hay nada nuevo que decir. Si soy sincero, estoy bastante decepcionado de estar acá, en la vigésima fecha, sin tener un contrato firmado para el año que viene. Ha sido una situación extraña, pero estamos avanzando".

"Lo único que puedo decir es que es un poco decepcionante y, obviamente, no es lo ideal para la confianza de un piloto y ese tipo de cosas. Por supuesto, sé que hice un buen trabajo este año, pero el hecho de no saber qué voy a hacer el año que viene no es lo ideal. Eso te lo puedo asegurar", comentó.

El piloto de 21 años fue consultado el viernes, tras la clasificación en Las Vegas, sobre si podía dar alguna actualización acerca de su situación contractual, a lo que respondió negativamente. Sin embargo, indicó que espera que se resuelva antes del final de la temporada, en el Gran Premio de Abu Dhabi dentro de dos semanas, y que las negociaciones están cerca de llegar a buen puerto.

"No. Eso espero. Realmente espero que sí. Antes del próximo fin de semana, definitivamente antes de Abu Dhabi, porque de lo contrario voy a estar un poco triste. Nos estamos acercando, pero no hay novedades", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Bearman explica el "trompo más extraño" delante de Colapinto

El momento del trompo de Oliver Bearman delante de Franco Colapinto en la FP3 de Las Vegas.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Con su futuro aún por resolverse, el fin de semana de Bearman en Las Vegas tampoco está siendo el mejor: una penalización por cambios en la unidad de potencia lo hará salir último en la carrera, mientras que el viernes, en la FP3, se vio sorprendido por un extraño trompo en la curva 1.

El incidente ocurrió sobre el final de la sesión, justo cuando el británico circulaba delante de Franco Colapinto. Luego, en la clasificación, su compañero Rafa Camara sufrió un incidente prácticamente idéntico.

"Tenemos un problema importante con el auto. Está relacionado con la interacción entre la unidad de potencia y los frenos traseros. Es la primera vez que nos encontramos con esto, pero fue el trompo más extraño que tuve jamás", dijo Bearman.

"Y después vi que Rafa tuvo exactamente lo mismo en la clasificación. Así que sí, tenemos que trabajar en nuestros mapas de frenos o algo así porque da bastante miedo llegar a la curva 1 sin estar seguro de si vas a hacer un trompo o no. Porque realmente no tenía ni idea. Simplemente frené y sentí que el auto no estaba desacelerando como debía. Y, de repente, me encontré mirando hacia la última curva, lo cual da bastante miedo".

Bearman dejó en claro que las temperaturas de los neumáticos no tuvieron nada que ver con el incidente e insistió en que se trató de un problema que Haas debe resolver en ambos monoplazas.

"No, no. Cuando hice el trompo, llevaba neumáticos nuevos, y Rafa también. Así que no, básicamente tiene que ver con nuestro mapa de motor de clasificación y con la manera en que los frenos traseros interactúan con el MGU-K, y cómo se produce esa interacción. Claramente, hay algo que se nos escapó en ese aspecto".

"Es un circuito bastante particular, este, debido al corto tramo que hay hasta la curva 1. Eso significa que dependemos mucho de los frenos traseros en la curva 1, algo que nunca antes habíamos tenido que hacer. Claramente tenemos un problema con nuestros mapas, porque el trompo que hice fue algo que nunca había experimentado en un auto en toda mi vida. Da bastante miedo".

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