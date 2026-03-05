Bearman: el GP de Australia es el peor escenario para las nuevas reglas de F1
Oliver Bearman afirma que no sacará «ninguna conclusión» del Gran Premio de Australia y advierte de que Albert Park podría ser la peor prueba para la nueva normativa.
Oliver Bearman no quiere "sacar conclusiones" del Gran Premio de Australia, argumentando que la carrera inaugural de la temporada podría ser el "peor escenario posible" para la nueva normativa debido a la falta de zonas de frenada en Albert Park.
Aunque el piloto de 20 años tiene algunas reservas sobre el próximo fin de semana de carreras, se centró en el lado positivo de aprovechar los momentos caóticos.
"Sin duda, el caos trae consigo oportunidades, y estoy deseando salir a la pista", declaró a los medios de comunicación en Australia.
"Por supuesto, este circuito quizá no sea el mejor para estrenar estas normas, simplemente por la naturaleza del trazado. Junto con Monza, Austria y Yeda, es uno de los más difíciles.
No tenemos mucha energía con la que jugar, simplemente porque no hay muchas zonas de frenada. Creo que va a ser quizás el peor escenario posible con este reglamento. Mantengo una actitud abierta, no quiero sacar conclusiones después de Australia".
"Va a ser interesante y lo principal es que es un campeonato largo y al principio habrá muchas más oportunidades que dentro de cinco o seis carreras, cuando todos tengamos todo claro. Esperemos que podamos tener un fin de semana limpio, centrarnos en nuestras prioridades y tener un buen resultado".
Cuando se le preguntó si era clave tener un fin de semana limpio, el piloto de Haas añadió: "Creo que sí. No hay exceso de energía, siempre vamos a correr en la parte baja de la parrilla y sin nada de margen, lo que significa que tendremos que estar al máximo de nuestra eficiencia y de nuestras estrategias y todo lo demás.
Va a ser caótico, pero también es una gran oportunidad, así que estoy deseando que llegue".
