Por qué el ascenso de Antonelli y Hadjar en la F1 le da calma a Bearman
Oliver Bearman dice que el éxito de Kimi Antonelli e Isack Hadjar le da confianza en que puede ganar carreras cuando tenga un coche competitivo.
El piloto de Haas Oliver Bearman dice que ver a sus antiguos rivales de categorías inferiores Kimi Antonelli y Isack Hadjar prosperar en la parte delantera de la parrilla de Formula 1 le da una "enorme cantidad de confianza" para su propio futuro.
Aunque Haas comenzó el año capaz de luchar por puestos entre los cinco primeros, la escudería estadounidense ha perdido terreno desde entonces en la carrera de desarrollo de mitad de temporada. El británico ocupa actualmente el 13º puesto en el campeonato de pilotos con 18 puntos, mientras que su compañero de equipo Esteban Ocon es 17º con tres puntos. Como resultado, Haas está séptima en la clasificación de constructores con 21 puntos.
En contraste, los antiguos competidores de Bearman en Formula 2, Antonelli y Hadjar, están compitiendo actualmente en la parte delantera de la parrilla. Antonelli, que fue compañero de equipo de Bearman en F2, lidera actualmente la clasificación de pilotos con 219 puntos, y Hadjar es octavo con 68 puntos.
Durante una aparición en el podcast Beyond The Grid, se le preguntó a Bearman si el gran año de Antonelli le brinda la tranquilidad de que simplemente necesita el coche adecuado para luchar en la parte delantera. El joven de 21 años confirmó que ver triunfar a sus antiguos compañeros le ofrece un punto de referencia.
"Me da una enorme cantidad de confianza, y probablemente por eso puedo dormir tranquilo por la noche", explicó Bearman. "Saber que Kimi, incluso Isack, ya sabes, son chicos que están rindiendo increíblemente bien en coches que también son muy rápidos.
"Me demuestra que tengo lo necesario porque he competido contra estos chicos durante toda mi carrera júnior y he estado a su altura de forma positiva.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Eso me dice que es solo cuestión de tiempo. No tengo prisa, pero cuando tenga el coche que pueda ganar carreras, voy a ganar carreras".
Aunque Bearman ya ha demostrado su valía en F1, sumando puntos en su debut con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024 y superando a su compañero de equipo en su temporada de novato, reconoció que su maquinaria actual limita sus resultados.
De cara al resto de la temporada, Bearman añadió: "Para mí, el objetivo se centra exclusivamente en el rendimiento personal porque no controlo lo rápida que es nuestra competencia, ni tampoco controlamos realmente lo rápidos que somos en ciertos momentos".
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