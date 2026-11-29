Fórmula 1 GP de Qatar

Bearman se siente "estúpido" por celebrar el 11.º puesto en la clasificación de Qatar de F1

"¿Por qué la P11 se siente como la pole?”, reaccionó el piloto de Haas tras la clasificación del sábado en Lusail

Ed Hardy

Publicado: 29 nov 2026, 13:22

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El piloto de Haas en Fórmula 1 Oliver Bearman se sintió “estúpido” por cómo celebró clasificarse 11.º en el Gran Premio de Qatar, aunque cree que fue la “vuelta perfecta”.

El piloto de 21 años logró su cuarto mejor resultado de clasificación de 2026 con un 1m23.367s en Lusail International Circuit, a 0.240s de alcanzar la Q3 en lugar del hombre de RB, Liam Lawson.

Aunque puede que no sea un resultado destacado en el gran esquema de las cosas, aun así llevó a Bearman a reaccionar con entusiasmo por la radio del equipo: “¡wahoo! ¿Por qué el P11 se siente como la pole?”.

Pero una vez que el británico se calmó, cuestionó la forma en que celebró, tras decir a Sky Sports: “Estoy como P11, ni siquiera llegué a la Q3 y gritando como si hubiera ganado la carrera.

“Me siento estúpido después de eso. Fue una vuelta tan buena y definitivamente rendimos por encima de donde deberíamos habernos clasificado.

“El P11 es un resultado increíble para nosotros, dadas las dificultades que hemos tenido este fin de semana. Hice una vuelta increíble, debo decir.

“Simplemente estaba emocionado y feliz por el equipo porque estamos en una batalla realmente apretada con Audi.

"Para ser sincero, tenía mucho miedo de que fueran muy competitivos este fin de semana. Simplemente estoy súper feliz por todos”.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas es séptimo en el campeonato e intenta contener a Audi, octavo clasificado y a tres puntos, para lograr su segundo mejor resultado conjunto desde que entró en la F1 en 2016.

Así que vencer a la marca alemana es todo lo que realmente importa en estas dos últimas carreras —Qatar y Abu Dhabi—, con el compañero de equipo de Bearman, Rafael Cámara, saliendo 15.º en la carrera del domingo.

Eso se compara con el 13.º y el 16.º del dúo de Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, así que es un resultado sólido para Haas, particularmente porque Bearman no logró terminar más arriba del 17.º en los entrenamientos del viernes.

“No merecemos estar en P11 por el rendimiento del coche, pero nunca digo esto porque es muy engreído, pero hoy hice una vuelta perfecta”, dijo luego Bearman en su sesión con ‘medios escritos’.

“No quedaba nada de tiempo por ganar en toda la vuelta. Una vez al año haces eso, cuando sales del coche y piensas: 'esta fue la vuelta'.

“Siempre hay una curva en la que sientes que dejaste un poco, pero en esa vuelta no hubo nada; ¡fue un buen día!

“Sinceramente, con cómo empezamos en FP1, el coche estaba muy mal. Estábamos muy lejos de lo óptimo.

"El progreso que hicimos y el hecho de que llegara al P11 con una de las mejores clasificaciones de la temporada, es bastante increíble.

“Estoy muy orgulloso del equipo por darme un coche para hacer eso. Lo llevé al límite absoluto y más allá”.

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