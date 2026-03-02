Bearman y cómo la soledad le afectó tras las duras carreras de F1 en 2025 con Haas

El piloto de Haas Formula 1, Oliver Bearman, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la soledad en su temporada de debut en el campeonato.

El piloto británico terminó su temporada de debut con la escudería estadounidense en el puesto 13 de la clasificación de pilotos, superando a su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon, que terminó en el puesto 15 de la general. Y aunque disfrutó de grandes momentos en 2025, como su cuarto puesto en el Gran Premio de México, el piloto de 20 años confesó que también se enfrentó a algunos retos personales.

"Sí [luché contra la soledad en la F1]. Incluso en un grado más extremo, porque a menudo viajas durante más tiempo", explicó durante su aparición en el podcastHigh Performance.

"Viajas a lugares más lejanos. Vas a sitios donde a veces la gente no habla inglés tan bien. Ya sabes, puedes estar en Japón o China y también hay barreras lingüísticas, e incluso el simple hecho de no oír tu propio idioma a tu alrededor es algo un poco extraño.

Tengo mucha suerte de que mi padre se haya esforzado mucho por venir a muchas carreras el año pasado, y eso es casi una continuidad para mí. Pero, sobre todo al principio del año, los viajes me resultaban muy difíciles, simplemente porque la F1 tiene 10 carreras más que la F2. Y esas 10 carreras adicionales son los destinos más lejanos del calendario.

Así que todos esos viajes extra, viajando solo todo el tiempo y pasando de un extremo a otro, de estar en la pista con cientos de personas, sin tiempo para dedicarte a ti mismo, a llegar a tu habitación de hotel y estar solo".

Añadió: "Es interesante, sobre todo después de una carrera difícil. Es un reto y preferirías estar en cualquier otro sitio, y había momentos, como después de una carrera difícil, en los que solo querías estar con tu familia o con alguien a quien querías".

"Como he dicho, tuve mucha suerte de que mi padre estuviera en muchas carreras, pero no pudo estar en todas. Y hubo algunas pruebas duras en las que deseabas tener a alguien con quien estar y a quien contarle tus sentimientos, pero supongo que es parte del juego".

Bearman reveló que trabajó con un entrenador para lidiar con la soledad después de reprimir inicialmente sus emociones.

"Una cosa que hacía era reprimir un poco mis emociones al principio del año. Eso me resultaba bastante difícil. Llegaba a casa y también estaba vacío. Al principio del año, estaba solo en Mónaco con mi novia, y mi familia no vivía allí. Así que también llegaba a casa y casi solo esperaba a ir a la siguiente carrera, y sentía que mi vida giraba en torno a las carreras, y era un no parar. Al principio también me costó bastante.

Pasé un tiempo con un entrenador a principios de año, cuando me di cuenta de que no estaba abrumado, sino que me costaba un poco lidiar con la yuxtaposición entre estar tan ocupado en la pista y llegar a casa y no tener nada que hacer, nada en mi agenda, nada. Es un extremo al otro.

Me costaba mucho lidiar con eso. Y una cosa que realmente he entendido o a la que he prestado atención este año es a ser agradecido y dar un paso atrás, porque creo que la perspectiva también es importante.

Los tiempos pueden ser difíciles, pero al final, si le contara a mi yo de 10 años lo que estoy haciendo ahora, creo que estaría muy contento, y poner las cosas en perspectiva y apreciar todo lo que te rodea, creo, es una cualidad increíblemente importante".