La jornada del viernes podría ser la más complicada del Gran Premio de Bélgica dado que el pronóstico del tiempo sugiere que existe una importante posibilidad de lluvia por la tarde, específicamente para la segunda práctica libre en el trazado de Spa-Francorchamps, una situación que podría afectar la situación de los equipos.

La llegada al trazado belga es una gran incógnita para los equipos y pilotos en la F1 2026 dado el uso de la energía. Los pilotos tienen temor que se queden sin batería a la mitad de la vuelta utilizando toda la energía en la primera parte del circuito transitando la zona de Eau Rouge y la recta de Kemmel, y deban estar administrando la batería durante el resto del giro.

Bélgica será el primer circuito de siete kilómetros que enfrente la nueva reglamentación de unidades de potencia por lo que algunos ya han advertido la posibilidad del superclipping en gran parte del giro, lo cual los fanáticos temen reduzca el impacto del giro en Spa-Francorchamps.

Los motores Mercedes han sido los grandes dominadores de los últimos años en esta carrera ganando con el equipo oficial y con McLaren.

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Horarios del GP de Bélgica de F1 2026: prácticas del viernes

Práctica 1 (FP1) - Viernes 17 de julio

México: 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30h

Argentina: 8:30h

Uruguay/Paraguay: 8:30h

Práctica 2 (FP2) - Viernes 17 de julio

México: 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay/Paraguay: 12:00h

¿Cómo ver el GP de Bélgica de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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