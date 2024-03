Ben Sulayem, absuelto de culpa tras investigación de la FIA

El Departamento de Cumplimiento de la FIA había estado investigando denuncias presentadas contra Ben Sulayem por un denunciante sobre dos incidentes distintos ocurridos durante 2023.

El primero se refería a una sugerencia de que había interferido en la decisión de los comisarios de anular una sanción impuesta a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudita.

El segundo incidente tuvo lugar en el Gran Premio de Las Vegas, y estuvo relacionado con acusaciones de que Ben Sulayem presionó a la FIA para que no aprobara la certificación de la pista de la nueva sede de la F1.

Sin embargo, tras una investigación realizada por el Oficial de Cumplimiento de la FIA y su Comité de Ética, compuesto por seis personas, se anunció el miércoles que no había pruebas de que Ben Sulayem hubiera actuado indebidamente.

Las investigaciones de la FIA duraron 30 días e incluyeron entrevistas con 11 testigos.

En un comunicado emitido por la FIA, se informó: "Después de revisar los resultados de las investigaciones, el Comité de Ética fue unánime en su determinación de que no había pruebas que corroboraran las acusaciones de interferencia de ningún tipo que implicaban al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem".

Y añadió: "Las acusaciones contra el Presidente de la FIA carecían de fundamento y se presentaron pruebas sólidas más allá de cualquier duda razonable para apoyar la determinación del Comité de Ética de la FIA".

"La completa cooperación, transparencia y conformidad del Presidente a lo largo del proceso durante esta investigación fue muy apreciada".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, Director General del Formula One Group. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El incidente de Arabia Saudita estaba relacionado con la acusación a Ben Sulayem de intentar que se anulara la sanción a Alonso.

Al parecer, llamó al jeque Abdullah bin Hamás bin Isa Al Jalifa, vicepresidente deportivo de la FIA para Oriente Medio y el Norte de África y estrecho aliado suyo, que estaba presente en la carrera, para que lo ayudara.

Ben Sulayem también se ha mostrado abiertamente responsable de la aprobación de la pista de Las Vegas, y ha afirmado que si hubiera querido impedir que se le diera luz verde, tenía el poder de hacerlo él mismo.

En declaraciones recientes a la revista GP Racing, afirmó: "El presidente de la FIA es quien firma la homologación de la nueva pista, o de todas las pistas. Yo lo apoyé".

"Podría haber dicho que no, (porque no estuvo lista a tiempo para la inspección). Pero en cuanto mi equipo dijo que era seguro... porque soy piloto, me preocupo por el bienestar de los pilotos y de la gente que los rodea, nuestro personal y los comisarios. Lo hice".

"Fue algo grande. Si hubiera dicho que no, habría sido desastroso (para la F1). Pero habría sido legal. Pero soy cuidadoso porque amo este deporte".

