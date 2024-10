Ben Sulayem cree que la FIA solo recibe "basura" a pesar de ayudar al deporte

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirma que es "imposible" que la federación reciba el reconocimiento que, en su opinión, merece por las mejoras introducidas en la gestión del deporte.

Desde que Ben Sulayem asumió la presidencia de la FIA en diciembre de 2021, la federación ha introducido un centro de operaciones remoto para ayudar al control de las carreras en la pista y ha lanzado un programa para formar y orientar a comisarios y directores de carrera.

Más recientemente, anunció un nuevo departamento de oficiales para apoyar la contratación de talentos.

A principios de este año, la FIA también introdujo una nueva solución de límites de pista en el Gran Premio de Austria, que parece haber resuelto un problema de larga duración en el Red Bull Ring y que potencialmente también puede emplearse en otros circuitos utilizados tanto por la F1 como por MotoGP.

Cuando Motorsport.com preguntó a Ben Sulayem durante una entrevista exclusiva si creía que la FIA había recibido suficiente crédito por resolver este problema en particular, Ben Sulayem respondió: "No, nunca recibiremos el crédito. Imposible. Sólo recibiremos basura. Eso lo sé".

En su opinión, la FIA no sólo merece más crédito, sino también más en el aspecto financiero por todas las inversiones que ha realizado en este deporte.

"Si lo miras, todo el mundo ha ganado dinero con la FIA, todos menos la FIA. Todo el mundo se lleva el mérito, menos la FIA".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA Fotografía de: Dom Romney / Motorsport Images

"Es cierto", continuó. "Cuando asumí el cargo, teníamos un coste operativo de menos 20 millones. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ingresos como todo el mundo. Pero mira a los promotores... Y bien por ellos y les felicito, son lo suficientemente inteligentes como para hacer eso...".

"...pero seré muy, muy honesto, como siempre. Liberty Media ha hecho un gran trabajo transformando la Fórmula 1. Si me dijeras que si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿desharía [eso]? De ninguna manera. No lo desharía, pero me aseguraría de que la FIA fuera de iguales con ellos.

"Son un buen promotor, lo son. Si me preguntas hoy: ¿hay alguien que sea tan capaz como ellos? Veo que no. Les apoyo en lo que hacen. La FIA trabaja con ellos de la mejor manera posible.

"Pero luego, el reglamento y la gobernanza es [trabajo de] la FIA.

"Y luego, que todo el mundo gane dinero. Que los pilotos se diviertan, compitan de forma segura y ganen dinero. Y que los jefes de equipo ganen más dinero, [y] lo están haciendo.

"Pero la FIA nunca se llevará el mérito. Imposible".