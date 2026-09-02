Ben Sulayem sobre las sanciones a Colapinto en la F1: “También piensan que la FIA está contra los británicos”

Los comisarios deportivos de la FIA en la Fórmula 1 volvieron a quedar bajo el foco en el Gran Premio de Países Bajos por las sanciones aplicadas a Franco Colapinto y Arvid Lindblad cuando estaban en la pelea por los puntos.

Ambos pilotos fueron castigados con un pase y siga por adelantar a otro competidor bajo banderas amarillas, apenas instantes después de que Max Verstappen chocara violentamente contra el muro al final de la primera vuelta en el circuito de Zandvoort.

Tanto el piloto de Alpine como el de Racing Bulls se mostraron en desacuerdo con la decisión, mientras que también hubo críticas por parte de los aficionados. El asunto también llevó a un detallado análisis del expiloto Jolyon Palmer, quien explicó por qué había "atenuantes" que los comisarios deberían haber tenido en cuenta.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, fue consultado por su posición al respecto durante un encuentro con la prensa en el marco del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires, así como sobre la posibilidad de incorporar comisarios sudamericanos en las carreras de Fórmula 1.

"Para nosotros, se trata de todos los pilotos. Pero estoy de acuerdo contigo. Ahora estamos realizando una capacitación. Incluso convocamos a un curso de formación. Así que les pedimos a las autoridades deportivas de los países que nos envíen nombres para que podamos capacitar a los comisarios, porque vamos a rotar a los comisarios deportivos", comentó.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ben Sulayem agregó que las quejas sobre las actuaciones de los comisarios deportivos no llegan solo desde Argentina o Latinoamérica, sino que incluso ha recibido comentarios al respecto desde Gran Bretaña.

"Lo analizaré, porque también escuché a otras personas decir que están en contra de otras personas. A mí me ocurre lo mismo. Piensan que la FIA está en contra de los británicos, pero no estamos en contra de ellos. Pero, ya sabes, a veces es bueno preguntarles a los comisarios y acercarse siempre a ellos para decirles: sean siempre justos. Pueden ser duros, pero tienen que ser justos. La justicia es la misión de la FIA".

Por último, el presidente de la FIA prometió conversar con Colapinto al respecto para conocer su punto de vista sobre lo ocurrido en Países Bajos.

"Lo analizaremos y veremos. Y hablaré con él. Llamaré personalmente a Franco. Escucharé lo que tenga para decir".

Ben Sulayem insistió contra el abuso en línea

La FIA condenó tras el Gran Premio de Países Bajos el acoso en internet dirigido contra los comisarios deportivos de la F1 en particular por la sanción a Colapinto en Zandvoort. Incluso un ejecutivo de uno de los principales patrocinadores del argentino llegó a cuestionar la integridad de los comisarios en una publicación en la red social X que luego eliminó.

Ben Sulayem se mostró firme en que no tolerará ese tipo de comportamientos, pero subrayó que debe ser un esfuerzo de toda la comunidad del deporte motor.

"Los abusos están dirigidos contra los pilotos, los periodistas, los oficiales y muchos de nosotros. Y hace dos años, dos años y medio, dije que, si no hacía algo al respecto, nuestro deporte quedaría más allá de cualquier posibilidad de reparación", dijo.

"Porque recuerdo que en Miami, hace dos años, tuvimos un problema. Una de nuestras comisarias era una mujer de España. La amenazaron con matarla, con matar a su familia, y ella envió una carta diciendo: 'Basta, no voy a hacer esto'. Fue entonces cuando comenzamos esta unión contra los abusos en internet. Gobiernos, federaciones y medios, todos juntos. Y ahora el impulso continúa. Los equipos están con nosotros. Esto es una maratón. No puedo hacerlo solo. La FIA no puede hacerlo sola. Es un esfuerzo conjunto".

El presidente de la FIA también señaló un estudio que indicaba que la gran mayoría del abuso en línea proviene del continente americano, y que el problema excede al deporte motor.

"El 70% de los abusos provenía de las dos Américas (Norteamérica y Sudamérica). Y después el resto procede en realidad de Europa, quizás un 18% o algo así. Por lo tanto, el resto del mundo representa apenas un 12% o un 10%. Y esto ocurre en todos los deportes, no solo en el automovilismo", finalizó.