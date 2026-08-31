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Fórmula 1 GP de Países Bajos

La dura advertencia a Williams tras el accidente entre Albon y Sainz en Zandvoort

Bernie Collins advierte que Williams no puede permitirse las consecuencias financieras y de desarrollo de la colisión entre Carlos Sainz y Alex Albon en el Gran Premio de Países Bajos.

Lydia Mee
Publicado:
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Bernie Collins, antigua estratega de equipos de F1 y actual analista del campeonato en Sky Sports, ha advertido que Williams no está en condiciones de absorber el daño financiero y de desarrollo causado por la colisión entre Carlos Sainz y Alex Albon en el Gran Premio de los Países Bajos.

Durante una aparición en el Sky Sports F1 Show, Collins señaló las graves implicaciones del choque entre compañeros de equipo para la escudería de Grove, que ya está luchando contra un chasis con sobrepeso, calendarios de desarrollo retrasados y limitaciones del límite presupuestario.

El equipo llegó a Zandvoort tras haber anunciado extensiones de contrato para sus dos pilotos. Pero su carrera se deshizo cuando los compañeros de equipo hicieron contacto, lo que resultó en el abandono de Albon y una penalización de 10 segundos para Sainz, que finalmente terminó 16º.

"La primera regla dentro de un equipo es no golpear a tu compañero de equipo", dijo Collins. "Es como la regla número uno. Particularmente [para] un equipo que tiene dificultades para traer mejoras, con problemas de dinero. Su coche tiene sobrepeso y rinde por debajo de lo esperado.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Eric Le Galliot

"Oímos a Mercedes decir que no tienen suficiente dinero para traer mejoras. Simplemente no puedes perder las piezas, el rendimiento, el conocimiento. Así que creo que eso es algo sobre lo que van a tener una gran discusión.

"Que salga o no de su nómina no importa porque ya ha salido del presupuesto. No puedes volver a meterlo en el presupuesto y decir: 'Oh, los pilotos han aportado esta parte del presupuesto.' No funciona así. Así que fue un fin de semana difícil para ellos.

"Y si hicieron o no la estrategia correcta, solo [Fernando] Alonso hizo la otra estrategia. Así que tenían estrategias muy similares a las de quienes los rodeaban. Pero faltaba rendimiento, y simplemente parece que el coche no tenía el peso adecuado, y no se entregó a tiempo, y no tenía el rendimiento correcto. Así que hay muchas cosas pasando en el trasfondo de Williams allí."

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