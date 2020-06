Binotto "estaría feliz" de que Vettel firmara con Mercedes

¿Qué quiere Ferrari de Sebastian Vettel una vez que el alemán sabe que no continuará con ellos más allá de 2020? Para el director del equipo Mattia Binotto no existe duda de que el cuatro veces campeón del mundo mantendrá su profesionalismo para encarar la temporada que arrancará el próximo 5 de julio en Austria, y será así hasta que caiga la última bandera de cuadros, esto incluso ante la incertidumbre que vive el teutón quien tiene pocas opciones para continuar en 2021.

Hasta ahora, Vettel no tiene un futuro asegurado en la Fórmula 1 más allá del final de la temporada 2020, y por ahora, sus opciones de estar en un equipo de punta se podrían limitan a ir a Mercedes. La casa alemana aún no se ha confirmado la alineación de pilotos, donde se espera que Lewis Hamilton prolongue su exitosa sociedad con el equipo de Brackely.

Ante los rumores que le dan una oportunidad al alemán de ocupar la segunda flecha plateada en sustitución de Valtteri Bottas; Binotto espera que esa situación se concrete, dado que de no ser así, considera que la categoría perdería a un gran exponente.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sí, sería una pérdida, porque le queremos y apreciamos, y sería importante para él encontrar un buen asiento el año que viene. Oigo rumores de que puede encontrarlo en Mercedes y estaría muy feliz por él, de verdad que lo estaría”, dijo el directivo italiano en una entrevista con el diario español Marca.

“Seb es una gran persona, un gran profesional con sentido de la responsabilidad, y estoy seguro que quiere terminar su último año en Ferrari en una buena posición logrando lo mejor por el equipo, por lo que no espero malos comportamientos en absoluto”, agregó.

Binotto aclaró que los rumores de que la renovación con Vettel no se dio por los términos del contrato en cuanto a duración o salario, no eran ciertos, y destacó que todo se debió a un cambio de visión dentro de la escudería. Rumores previos al anuncio de la salida del alemán de la casa italiana señalaban que el acuerdo propuesto por los de Maranello era por apenas un año y con una importante reducción salarial.

“No, eso no es cierto. Es simplemente que las cosas han cambiado y miramos hacia un nuevo ciclo, y parece que esa visión, en términos de timing, no coincidía con la suya. No fue por el tipo de oferta o por su duración”, finalizó.

