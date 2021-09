Ferrari feliz por el podio de Sainz, lamenta estrategia de Leclerc

Carlos Sainz tercero y Charles Leclerc decimotercero, resultados que dejan a Ferrari con sentimientos encontrados tras el Gran Premio de Rusia. Por un lado está la alegría por el podio conquistado por el español, gracias también a una perfecta llamada para montar los neumáticos intermedios en el momento adecuado; pero por el otro lado está la amargura de haberse equivocado en la detención del monegasco.

El monegasco intentó cerrar la carrera con neumáticos lisos, pero se vio obligado a montar los intermedios en la última vuelta, cuando las condiciones meteorológicas eran ya prohibitivas.

Mattia Binotto, jefe del equipo italiano, dijo al término del Gran Premio que en un balance de la carrera en Rusia prefería ver el vaso medio lleno.

"Veamos los aspectos positivos del fin de semana. Carlos tuvo un fin de semana sin errores. Ha tenido una buena sesión de clasificación y tuvo una buena arrancada, además de que gestionó muy bien los neumáticos y la decisión de montar los intermedios fue oportuna, así que estoy muy contento por su podio”.

"Es una pena lo de Charles, pero hay que mirar el vaso medio lleno. Hizo una gran salida, una gran remontada y tuvo un buen ritmo de carrera. Estaba allí con Verstappen y eso permite ver lo buena que había sido su carrera hasta ese momento”.

“Desgraciadamente, el momento en que cambiamos con él a intermedios no fue el ideal. Es una pena porque el resultado final podría haber sido mejor, pero también aprenderemos de esto”.

El director de la escudería Ferrari explicó entonces con detalle lo que falló en el final de carrera de Leclerc.

"Normalmente, cuando la pista cambia de seco a mojado, desde el muro de pits se le indica al piloto cuando debe cambiar los neumáticos en función del análisis de los datos, mientras que si no se hace, es el piloto el que debe decidir cuánto tiempo puede continuar”.

“Charles marcó un tiempo decente en la vuelta anterior a la parada, pero deberíamos habernos dado cuenta de estaba lloviendo en algunas partes de la pista y no podría permanecer más tiempo con los slicks. Tal vez hubo un error de comunicación en ese punto”.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En el Gran Premio de Rusia 2021 muchos equipos tuvieron problemas en la primera parada, perdiendo preciosos segundos. Ferrari tampoco estuvo impecable, pero Binotto quiso aclarar que los problemas de hoy, al menos en lo que respecta a la escudería de Maranello, se debieron exclusivamente a un error humano.

"No fue la directiva de la FIA (que modificó el funcionamiento de la parada de pits) la que afectó a los tiempos del cambio de neumáticos. Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos. Es una temporada de mucho trabajo para los mecánicos y también hay que tener en cuenta la fatiga física. Esto no pretende ser una excusa, sino un punto de reflexión para mejorar".

El fin de semana de Charles Leclerc se vio sin duda condicionado por la adopción de la cuarta unidad de potencia, que obligó al monegasco a salir desde el fondo de la parrilla. Sin embargo, la elección de Ferrari también se hizo pensando en 2022, ya que el coche del monegasco estaba equipado con un nuevo sistema híbrido que también estará presente en el motor del próximo año.

Binotto se mostró satisfecho con los resultados obtenidos en la carrera y subrayó que la cuarta unidad se montará también en el coche de Sainz lo antes posible.

"La unidad de potencia de 2022 será muy diferente de la actual, mientras que la parte híbrida, y la batería, utiliza la tecnología que introdujimos en esta carrera. Era importante para nosotros probarlo este fin de semana porque representa un gran salto tecnológico y necesitábamos ganar experiencia para el proyecto del año que viene. Ha funcionado bien y creo que ha contribuido a la remontada de Charles hoy. Es un factor positivo para el resto de la temporada”.

"También queremos montar la cuarta unidad de potencia en el coche de Carlos lo antes posible. Sin duda nos dará una ventaja, pero también tenemos que evaluar la pista donde podemos hacer esta elección."