Binotto se preguntó si es la persona indicada para Ferrari

Ferrari se ha mantenido lejos de las primeras posiciones en lo que va de campeonato, y el pasado fin de semana en Bélgica protagonizó uno de los grandes premios menos competitivos de los últimos años.

Las dificultades a las que se ha enfrentado el equipo en 2020, con la pérdida de potencia del motor y un coche con demasiado drag, han llevado a algunos a apuntar que Ferrari necesita un cambio en la dirección.

Binotto sabe que cuenta con el apoyo total de la cúpula de Ferrari, por lo que nunca se preocupó por esos comentarios, pero sí se ha cuestionado su propia posición.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera le preguntaron si alguna vez ha sentido que su posición estaba en peligro, a lo que Binotto contestó: "Sinceramente nunca, porque sé que tengo el apoyo de mis jefes. Pero me cuestioné a mí mismo. Pensé en si era el adecuado para el papel de director del equipo".

Binotto asegura que finalmente llegó a la conclusión de que tiene todo lo necesario para ayudar a cambiar las cosas en Ferrari, aunque reconoció que tal vez no lo había hecho todo correctamente.

"Podría haberlo hecho mejor en algunas áreas, por ejemplo la reorganización técnica podría haberse hecho antes", indicó. "Pero creo que mis 25 años en la F1 y el conocimiento de esta empresa son elementos clave para hacer bien este trabajo."

Ferrari reorganizó su estructura técnica a principios de este año para que Binotto no estuviera tan implicado y pudiera concentrarse mejor en las áreas que necesitaban más dedicación.

Binotto asume que su gran participación en las negociaciones para la elaboración del nuevo Acuerdo de la Concordia tal vez restaron la atención que merecían algunos aspectos del equipo.

"Como director, la primera función no es técnica", dijo. "Trabajamos en la renovación de Charles [Leclerc], en el fichaje de [Carlos] Sainz y en muchos otros frentes".

"Puede que al tener un enfoque menos técnico no estuviéramos suficientemente organizados en delegar, pero no olvidemos que me convertí en director de equipo sin previo aviso hace un año y medio. Lleva tiempo, todos los ciclos ganadores lo han demostrado".

"Cuando pienso en Ferrari en 1995 y 2000, muchas cosas han cambiado. Esta reorganización no será la última."

Binotto también dice que aunque el CEO de Ferrari, Louis Camilleri, y el presidente, John Elkann, son muy diferentes al fallecido Sergio Marchionne, no lo son tanto como algunos han sugerido.

"Es una de las cosas más equivocadas que he escuchado", afirmó. "No estoy solo, lo aseguro. Recibo sus consejos, seguramente su estilo de liderazgo es diferente al que estábamos acostumbrados en el pasado. Pero no estoy solo. Simplemente no lo estoy".

