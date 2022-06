Binotto se niega a "dramatizar" el doble abandono de Ferrari en Bakú

Cargar reproductor de audio

Las cosas parecen ir de mal en peor para la Scuderia Ferrari en las últimas carreras, y cuando no son errores estratégicos o en pista, es la fiabilidad la que se interpone. En Bakú, la situación dio rápidamente un giro catastrófico, ya que Carlos Sainz fue víctima de un fallo hidráulico al inicio de la carrera, antes de que Charles Leclerc, que había tomado la delantera del GP, sufriera un fallo que dejó escapar una columna de humo blanco detrás de su F1-75.

Fue un golpe muy duro para el equipo que había dominado el inicio de la temporada, pero que ahora tiene un revés tras otro. Pero Mattia Binotto no tiene motivos para estar desanimado: al contrario, el director de la Scuderia quiere evitar una reacción exagerada y mantener el impulso general que ha permitido a Maranello volver al frente esta temporada.

"Creo que, en primer lugar, no nos emocionamos demasiado al principio de la temporada, así que tampoco vamos a exagerar hoy", dijo en Canal+. "Es cierto que es una verdadera pena lo que ha pasado, no entiendo por qué. Tenemos que entender cuáles eran los problemas y tratar de resolverlos en equipo. Tenemos que permanecer unidos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Los pilotos también pueden desempeñar un papel en eso, [para] mantener el ánimo, mantener el espíritu correcto".

"Como equipo, hemos trabajado mucho para llegar a este punto hoy, vamos a seguir trabajando igual de duro y seremos aún más fuertes en el futuro. A veces hay que tener paciencia, hubo un inicio de temporada positivo, en este momento es un poco más difícil, pero podemos darle la vuelta. Está sobre todo el futuro, por lo que tenemos que mirar al futuro, siempre siendo positivos, con el deseo de hacerlo bien, y es con el deseo de hacerlo bien que podremos hacerlo aún mejor en cuanto tengamos la oportunidad.

Luego, preguntado por Sky, añadió: "[La fiabilidad] es definitivamente una preocupación, incluso antes de venir aquí a Bakú, la fiabilidad es un factor clave en la batalla, así como el rendimiento".

Mattia Binotto en Bakú

En cuanto a si todos los problemas estaban relacionados, y en particular con los problemas a los que se enfrentaron los clientes de Ferrari, Haas y Alfa Romeo, explicó: "Primero tenemos que entender y analizar lo que ha pasado hoy, porque no todos los problemas son iguales. Sinceramente, aún no lo sé, creo que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para analizar y comprender, y tal vez estos acontecimientos sean los mismos que en el pasado, o tal vez no, aún no tengo la respuesta".

"Creo que algunos de ellos no tienen ninguna relación. Carlos tuvo problemas hidráulicos que no fueron los mismos que en Barcelona, tal vez haya una solución muy rápida. Primero, como siempre, tenemos que mantener nuestras pasiones, analizar y tratar de entender".

"Tenemos que analizar estos problemas [de Zhou Guanyu y Kevin Magnussen]. Creo que lo de Zhou no está relacionado con nuestros componentes, pero es algo a tener en cuenta. En general, pase lo que pase, siempre es útil saber el motivo, porque nosotros suministramos a los equipos clientes. No se trata de ahorrar dinero, sino más bien de obtener información técnica, así que cualquier cosa que ocurra es claramente útil y nos tomaremos el tiempo para analizar esas cosas, así como lo que hacemos con los coches rojos".

En cualquier caso, la situación contable es terrible, ya que la Scuderia está ahora 80 unidades por detrás de Red Bull en la clasificación de constructores.