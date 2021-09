Binotto: Sufrimos en Monza por los 20 caballos de fuerza

Para Ferrari, el temido Gran Premio de Italia terminó con un cuarto puesto para Charles Leclerc y un sexto para Carlos Sainz, lo que podría considerarse un botín de puntos positivo, sino fuera por el inesperado 1-2 obtenido por McLaren, que fue ayudado por el accidente entre los dos contendientes por el campeonato.

Sin embargo, hay factores que no se pueden olvidar como el hecho de que se vieron superados ampliamente en velocidad punta. El viernes de la clasificación Valtteri Bottas logró 347.9 km/h en la trampa de velocidad en Monza, mientras Leclerc estuvo a 10.2 km/h de diferencia; Sainz a 12 km/h.

Esa misma potencia estuvo presente el domingo en las rectas del templo de la velocidad, un factor que dejó indefensos a sus pilotos ante los motores Mercedes, e incluso ante el Honda.

“Se pudieron ver los 20 caballos de diferencia con respecto a los demás”, dijo Mattia Binotto, director del equipo italiano al final de la carrera.

“Lo sabemos, están ahí, pero eso no debe hacernos perder la moral porque estamos trabajando en ello para la próxima temporada. No debemos perder la confianza, al contrario. Tenemos que trabajar de cara a la próxima temporada y ya estamos bien encaminados. Hemos hecho una carrera sólida, todo ha ido bien. En general, todo fue positivo”.

A pesar del resultado obtenido por McLaren, Ferrari minimizó el daño en la tabla de constructores y apenas hay una diferencia de 13.5 puntos contra los de Woking en la lucha por el tercer puesto.

"Desde el punto de vista de la clasificación de constructores, el de Italia no es ciertamente un buen resultado, pero también hay que tener en cuenta las expectativas iniciales”, apunta el directivo al recordar que advirtió esperaban una carrera complicada en Monza, no como en 2020, pero sí difícil.

“En términos de ritmo de carrera al final siempre conseguimos estar bastante cerca de los ganadores, así que ese es el mejor aspecto del fin de semana".

"El cuarto y sexto puesto es un resultado decente. Felicito a McLaren, porque hoy han tenido su pedazo del pastel, así que bien hecho por ellos”.

“Nosotros fuimos vulnerables en el reinicio tras el Safety Car, nos han adelantado y yo diría que era algo que esperábamos porque sabemos que la velocidad punta es nuestro punto débil, al igual que la potencia”.

Pero Binotto no considera que el triunfo de McLaren sea la sentencia para bajar la cabeza y ya no pensar en pelear por el último escaño del podio de la copa de constructores, porque así como Monza se adaptó al monoplaza color papaya llegarán otras para los de Maranello.

“El resultado actual puede no ser relevante. No es seguro que de aquí al final no haya pistas en las que podamos hacerlo mejor. Siempre damos lo mejor de nosotros mismos, pero hay algunas pistas con las que contamos especialmente. Lo conseguiremos y esperamos hacerlo bien".