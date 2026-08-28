BMW revela por qué no tiene interés en regresar a la F1

BMW ha citado la falta de oportunidades para la transferencia de tecnología como la razón clave por la que no tiene interés en unirse a Mercedes y Audi como las otras marcas alemanas presentes en la Fórmula 1.

El fabricante con sede en Munich ha permanecido ausente de la F1 desde que vendió su participación mayoritaria en Sauber en 2009, a pesar de que la creciente popularidad de la serie la hace más atractiva que nunca para los fabricantes de automóviles.

El mismo equipo Sauber que BMW poseía anteriormente ha sido adquirido ahora por Audi, mientras que la revisión reglamentaria de la F1 para 2026 también ha logrado atraer a otras grandes marcas como Cadillac y Ford (como socio de motores de Red Bull) a la serie.

Incluso Porsche consideró seriamente una asociación con Red Bull antes de que las conversaciones fracasaran a finales de 2022, dejando a BMW como el único gran fabricante alemán que aún no ha mostrado interés en unirse a la F1 en los últimos años.

Según el jefe de BMW M, Frank van Meel, la F1 simplemente no "encaja en" su filosofía de automovilismo, que se basa en transferir tecnología de los coches de carreras a los modelos de producción.

"La Fórmula 1 está demasiado alejada para nosotros; es demasiado un laboratorio y no se traduce lo suficientemente bien a los coches de producción", dijo van Meel a la publicación hermana de Motorsport.com, Motor1.com de Alemaina.

"En la Fórmula 1, sería un centro tecnológico completamente separado, desvinculado del resto.

"A nuestros clientes y aficionados sin duda les gusta la Fórmula 1, pero también les gusta el automovilismo más directo y más cercano a los coches de producción. La historia detrás de M es que llevamos el automovilismo a los coches de producción. Y la Fórmula 1 simplemente no encaja en eso para nosotros."

"BMW creció mucho en Estados Unidos a través del automovilismo"

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns Photo by: Jakob Ebrey

Aunque BMW puede estar ausente de la F1, está muy involucrada en otras formas de automovilismo, particularmente en las carreras de sportscars.

El BMW M Hybrid V8 es ahora su coche insignia en el automovilismo, inscrito por el equipo oficial WRT tanto en el World Endurance Championship como en el IMSA SportsCar Championship.

El programa doble le permite competir en algunas de las carreras de motor más importantes del mundo, incluidos eventos de 24 horas en Le Mans y Daytona.

BMW también vende versiones GT3 y GT4 de su popular modelo M4 a equipos cliente de todo el mundo.

Van Meel dice que estos programas se adaptan mejor a BMW, y atribuye a su participación en campeonatos como IMSA su creciente popularidad en el lucrativo mercado estadounidense.

"Para nosotros, no se trata solo del WEC, sino también de IMSA", dijo. "Estados Unidos, con alrededor del 40% de nuestro volumen, es el mercado individual más importante para BMW M. BMW creció mucho en Estados Unidos a través del automovilismo. Por eso IMSA es extremadamente importante para nosotros.

"WEC e IMSA también encajan bien con nosotros por la transferencia directa de tecnología. Por ejemplo, el M Concept New Class incorpora elementos del M4 GT3, como el capó y el difusor optimizados para el flujo de aire. Los gráficos de iluminación provienen de nuestro coche de carreras LMDh.

"También hay transferencias de tecnología a los sistemas de propulsión. Usamos un V8 híbrido en el automovilismo y tenemos V8 híbridos en el M5 y el XM. En algunos casos, los mismos ingenieros trabajan en estos sistemas de propulsión. Podemos probar ciertos aspectos más rápidamente y de una manera más lista para producción a través de estas series de carreras."