Bortoleto: Audi está “sin duda” por delante de Alpine, pero con una condición

Gabriel Bortoleto atraviesa un buen momento con Audi después de sumar puntos en los dos últimos Grandes Premios de manera consecutiva.

La escudería alemana, que debutó este año como equipo oficial de Fórmula 1, tuvo dificultades para luchar por el top 10 durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, de la mano de Bortoleto logró dos octavos puestos —en Silverstone y Spa— que ayudaron a consolidar a Audi como un equipo a tener en cuenta en la zona media de la parrilla.

Más aún, el piloto de 21 años se animó a asegurar que Audi ya está por delante de Alpine en términos de ritmo, aunque explicó que esa afirmación está sujeta a una condición importante.

"Creo que estamos por delante de Alpine, sin duda, pero cuando luchamos con ellos no podemos adelantar en mitad de las curvas, porque eso es imposible. Y en las rectas son capaces de alejarse", declaró Bortoleto ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al término del Gran Premio de Bélgica.

" Así que, a menos que consigamos mantenernos delante de ellos y abrir una brecha, es difícil competir, al menos en un circuito como este. En circuitos con menos rectas es un poco más fácil".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Bortoleto ya había indicado durante el fin de semana de Austria cómo el motor es lo que está lastrando a Audi, por lo que no quiso entrar nuevamente en el tema y valoró el trabajo del equipo en ese aspecto.

"Sí, sigue siendo una cuestión del motor, pero es algo que sabemos, ya hemos hablado de ello. No creo que haya necesidad de estar hablando de ello todo el tiempo; creo que está claro, todo el mundo puede verlo. Pero estoy seguro de que el equipo está haciendo un gran trabajo intentando aportar rendimiento al motor, o al menos planes para el futuro para traer un motor mejor. Y puedo ver cuando voy a la fábrica que están haciendo un muy buen trabajo en ese sentido", dijo.

Bortoleto también se mostró entusiasmado porque considera que Audi es capaz de luchar con Racing Bulls, como lo demostró al mantener a Arvid Lindblad detrás durante el tramo final de la carrera del domingo en Spa.

"Diría que Racing Bulls, por ahora, está un poco por delante de nosotros, aunque los estamos alcanzando, nos estamos acercando, y también estamos llegando a circuitos en los que necesitamos menos de, digamos, nuestras debilidades".

De todos modos, el brasileño reconoció lo difícil que fue defender la octava posición ante la presión de Lindblad durante gran parte de la prueba.

"Fue duro, fue duro. Podía ver que me recortaba muchísimo en los sectores 1 y 3, y sabía que tenía que clavar el sector 2 perfectamente, todas las curvas, en todas las vueltas, durante unas 25 vueltas. Y cada vez que fallaba mínimamente el vértice de una curva, realmente lo sentía. Además, podía ver que la diferencia en mi volante iba bajando, así que fue muy intenso", explicó.