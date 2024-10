Bortoleto aumenta sus posibilidades con Audi para ir a Sauber en 2025

Los contornos del piloto que flanqueará a Nico Hulkenberg el año que viene empiezan a definirse, adoptando la fisonomía de Gabriel Bortoleto. No hay nada oficial, las bocas están herméticamente cerradas, tanto en Audi como en McLaren (equipo que tiene el contrato del piloto brasileño), pero las señales que llegan apuntan todas en la misma dirección.

Es seguro que Bortoleto no disputará una segunda temporada en la Fórmula 2 en 2025, independientemente del desenlace del actual campeonato, donde es líder. McLaren, sin embargo, no tiene actualmente mucho que ofrecerle.

Los contratos de Lando Norris y Oscar Piastri blindan los dos asientos de McLaren hasta finales de 2026, por lo que para Bortoleto la perspectiva del 'banquillo' va más allá de una sola temporada. Puede plantearse un año como tercer piloto, como le ocurrió recientemente al propio Piastri en Alpine, siempre y cuando exista la certeza de convertirse en titular al cabo de 12 meses. Para Bortoleto esta perspectiva no existe en este momento, por lo que se hace difícil para McLaren poner algo atractivo sobre la mesa para su piloto junior.

También existe un riesgo contractual, exactamente el que le costó a Alpine los servicios de Piastri hace dos años. Obviamente, no se conocen los detalles del acuerdo entre McLaren y Bortoleto, pero muchos de los programas junior imponen a un piloto la posibilidad de una pausa de un año. Sin embargo, si la promoción al puesto de titular no llega en la segunda temporada, el piloto puede quedar libre, y ese es un escenario que McLaren debe tener en cuenta. Aquí es donde entra en juego la oportunidad de Audi.

El fabricante alemán, que bautizará oficialmente a Sauber con su nombre en 2026, no empezará la próxima temporada con grandes ambiciones, pero 2025 aún puede ser una oportunidad para evaluar y formar a un joven piloto lejos de los focos.

El propio Mattia Binotto, responsable del proyecto de Audi en la F1, no ha ocultado que tiene a Bortoleto en su lista de candidatos, pero Audi no quiere subir al coche a un piloto ligado a otro equipo. Pero como McLaren no tiene actualmente mucho que ofrecer a Bortoleto, a partir de ahí podría tomar forma un acuerdo con Audi, quizás reservando alguna pequeña cláusula a favor del equipo británico si se dan circunstancias extraordinarias.

No se espera ninguna comunicación al respecto a corto plazo. Será probablemente durante el parón entre el Gran Premio de Brasil y el de Las Vegas cuando se tome la decisión definitiva sobre quién será finalmente el compañero de Hulkenberg.