Gabriel Bortoleto recibió una curiosa sanción en la carrera de Fórmula 1 de Bakú. El piloto de Audi recibió una penalización de diez segundos tras finalizar la carrera por haber adelantado a otro coche bajo banderas amarillas. Aunque esto ocurre con frecuencia en el mundo del automovilismo, en este caso el brasileño ignoró las banderas de forma deliberada.

Pero, ¿cómo ocurrió y, sobre todo, cuál fue la motivación de Bortoleto? En su resolución sobre la sanción, los comisarios de carrera de la FIA explican: "El incidente tuvo lugar entre las curvas 6 y 7 en la primera vuelta tras la reanudación de la carrera".

"En ese momento, los comisarios de pista de esa zona mostraban carteles físicos del coche de seguridad y agitaban banderas amarillas. Sin embargo, los comisarios de carrera constataron que, en realidad, la dirección de carrera aún no había desplegado el coche de seguridad en ese momento".

Concretamente, se trata de la fase posterior a la primera reanudación con coche de seguridad del sábado, en la que se produjo un grave accidente en la curva 1 provocado por Franco Colapinto. De hecho, en las imágenes a bordo de Bortoleto se aprecia que, a continuación, algunos comisarios mostraron los carteles del coche de seguridad.

"¿Hay coche de seguridad o no?", pregunta entonces Bortoleto por radio. La respuesta de su ingeniero de carrera: "No es el coche de seguridad, no hay coche de seguridad". En ese momento, Bortoleto adelanta al Cadillac de Sergio Pérez. Solo unos segundos después, la dirección de carrera convoca efectivamente otro coche de seguridad.

Los comisarios de carrera explican al respecto: "Bortoleto declaró que, en un primer momento, había reaccionado ante los paneles del coche de seguridad y las banderas amarillas. Sin embargo, no había visto ninguna indicación electrónica al respecto ni había recibido ninguna señal de coche de seguridad en su volante".

"Además, su equipo le había comunicado que el coche de seguridad no había salido a pista. Por lo tanto, Bortoleto no estaba seguro de la situación real de la carrera y, en consecuencia, adelantó a Pérez para no perder su posición innecesariamente".

"Los comisarios de carrera reconocen que la información contradictoria contribuyó de manera decisiva a la situación. Dado que el coche de seguridad no había salido a pista, no se puede dar por hecho, en particular, que Bortoleto adelantara a otro vehículo en condiciones de coche de seguridad".

Por qué se sancionó a Bortoleto a pesar de todo

Ahora bien, llega la parte decisiva del veredicto: "Sin embargo, esto no aclara la cuestión independiente de las banderas amarillas mostradas". Y es que, aunque la indicación del coche de seguridad no era correcta, se mostraron, no obstante, banderas amarillas. Y, como es sabido, bajo estas no está permitido adelantar.

"Bortoleto confirmó que había visto las banderas amarillas, pero explicó que, dado que se mostraban junto con los paneles del coche de seguridad, había dado por hecho que formaban parte de la misma señalización del coche de seguridad, y que, por lo tanto, las había considerado irrelevantes en cuanto se le comunicó que el coche de seguridad no se había utilizado", afirman los comisarios.

"Los comisarios de carrera no aceptan esta interpretación", se indica en el fallo, ya que: "Una bandera amarilla ondeada es una indicación independiente y debe respetarse independientemente de cualquier señal que la acompañe".

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"Por consiguiente, Bortoleto —a pesar de la comprensible confusión respecto a las señales del coche de seguridad— había visto las banderas amarillas ondeando y, aun así, adelantó a Pérez mientras la bandera amarilla seguía vigente. Por lo tanto, los comisarios de carrera concluyen que Bortoleto adelantó a otro vehículo bajo bandera amarilla".

"Los comisarios de carrera reconocen que las indicaciones erróneas del SC y la información contradictoria contribuyeron a las circunstancias del incidente. Sin embargo, estas circunstancias no eximen de la obligación de respetar una bandera amarilla ondeada, por lo que los comisarios de carrera imponen la sanción habitual por adelantar bajo una sola bandera amarilla".

En consecuencia, Bortoleto recibió a posteriori una penalización de diez segundos, lo que le hizo retroceder en la clasificación final de la 13.ª a la 15.ª posición. La penalización no supuso una gran diferencia, ya que, de todos modos, el piloto de Audi no habría sumado puntos el sábado.