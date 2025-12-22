Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Aunque no ha sido una temporada de debut brillante para el campeón de Fórmula 2 en cuanto a resultados finales -acabó en 19ª posición con 19 puntos a su nombre-, las cifras del duelo entre él y su compañero de equipo Nico Hülkenberg muestran una historia diferente. De hecho, en el duelo de clasificación, ambos acabaron en igualdad de condiciones: 12 a 12 en la clasificación de los Grandes Premios y tres a tres en la clasificación al sprint. Las diferencias también fueron mínimas en las carreras: 12 veces Hülkenberg obtuvo el mejor resultado, 11 veces ese honor fue para Bortoleto (Hülkenberg fue eliminado del resultado del Gran Premio de Bahrein).

Así pues, Bortoleto hace balance de una temporada de debut en la Fórmula 1 mayoritariamente positiva, y cita Hungría como uno de sus momentos más destacados e incluso como su "mejor carrera de la temporada".

"Tuve una gran clasificación en la Q3, hice un buen adelantamiento inmediatamente en la primera vuelta, y luego tuve una muy buena gestión de los neumáticos, lo que me permitió terminar la carrera como P6", explica que la elección del Gran Premio de Hungría como un punto culminante. "Fue bonito porque era velocidad pura y muy divertido de conducir. Hubo muchas otras carreras: Austria -mis primeros puntos-, Monza y Spa. Creo que también fueron carreras muy buenas".

En Hungría, Bortoleto logró su mejor resultado de 2025 con su P6. Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Como novato, Bortoleto tenía mucho que aprender sobre la Fórmula 1 en sí, así como sobre los coches. Especialmente a nivel técnico, fue un reto a veces para el brasileño.

"La cantidad de información que recibí este año, y todo lo que aprendí de los ingenieros, estudiando y haciendo todo juntos, fue genial", dijo Bortoleto. "Y siento que el año pasado, durante los test de postemporada, no sabía realmente nada. No tenía ni idea de lo que quería del coche, de lo que necesitaba. El otro día hablaba con mi ingeniero y me preguntó: '¿Recuerdas algo del test del año pasado? ¿Cómo se sentía el coche entonces? Le dije: 'No me preguntes eso ahora, fue hace mucho tiempo'. Y yo no tenía absolutamente ninguna comprensión de la misma entonces, así que no quería darle la información equivocada. Porque lo que me gusta de un coche, por ejemplo, no era lo que yo conducía entonces. Por eso me preguntó eso, y creo que es una de las cosas importantes".

En 2026, cuando la Fórmula 1 cambie a un nuevo paquete de reglas, Bortoleto ya no contará como novato. Además, entonces formará parte del equipo oficial Audi, ya que el nombre Sauber desaparecerá de la F1. ¿Sentirá entonces más presión?

"Bueno, yo no diría 'presión'. Por supuesto, en una temporada de novato hay cosas que puedes hacer y de las que te puedes salir con la tuya. Pero sigo pensando que tengo mucho que aprender el año que viene", explica. "Sólo será mi segundo año en la Fórmula 1. Es el principio de una carrera, aquí hay gente que lleva 15 ó 20 años compitiendo. Así que todavía hay una gran diferencia, y seguirá siendo así porque siguen compitiendo. Pero yo no lo llamaría presión. Creo que, con la llegada de la marca Audi y todo lo demás, habrá más responsabilidades. Es el comienzo de un proyecto y de una nueva generación de coches. Así que definitivamente sentiremos la presión de desarrollar un buen coche y una buena fuente de energía para poder luchar por un título mundial algún día."