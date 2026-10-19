Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Bortoleto revela sus preguntas a Max Verstappen mientras compiten en carreras virtuales
El piloto de Audi habla regularmente sobre el desarrollo del equipo con su amigo de Red Bull mientras compiten online
Alex Harrington
Publicado: 19 oct 2026, 13:30
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, y Max Verstappen, de Red Bull, son amigos cercanos fuera de la Fórmula 1, y a menudo se los ve compitiendo juntos durante sesiones de juegos en línea. Motorsport.com puede confirmar que el brasileño le preguntó al tetracampeón cómo Red Bull creció hasta convertirse en un equipo ganador de campeonatos mientras busca aplicar esos aprendizajes en Audi.
Esta es la segunda temporada de Bortoleto en el campeonato y la primera con Audi como equipo oficial completo. Se ubica 15° en el campeonato de pilotos con 10 puntos, con Audi octavo en el campeonato de constructores gracias a sus esfuerzos y los de su compañero de equipo Nico Hulkenberg. El alemán, en comparación, ha sumado 13 puntos.
"Hablo a menudo con Max", dijo Bortoleto. "Obviamente, los detalles quedan entre nosotros, pero solemos hablar de cómo me siento, cómo estoy evolucionando, qué quiero de Audi y cómo estamos progresando como equipo. Le hago preguntas sobre lo que vivió en Red Bull antes de ganar el campeonato del mundo: cómo eran las cosas, cómo trabajaba el equipo".
Esas preguntas suelen surgir en plena carrera de simulador. "Son cosas que a veces se me vienen a la cabeza mientras estamos jugando, así que le pregunto", dijo Bortoleto. Agregó que jugar también es su forma de desconectar: "Me río, me divierto, no es trabajo".
Bortoleto tiene antecedentes sólidos. Ganó el título de Fórmula 3 en 2023 y el de Fórmula 2 en 2024, cuando Isack Hadjar fue su rival más cercano y Kimi Antonelli terminó sexto. Esos resultados le valieron su asiento en la F1 con Sauber antes de que Audi tomara el control para 2026.
Bortoleto y Verstappen volverán a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.
Lee también:
Fórmula 1Max Verstappen responde a los expilotos de F1 por las críticas al reglamento de 2026
GT World Challenge Europe EnduranceVerstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo ¿El premio consuelo para George Russell? Es el 'campeón' de las carreras sprint en la F1 2026
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Alex Harrington
La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
1 d
La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"
Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
1 d
Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta
Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
10 d
Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur
Más de
Max Verstappen
Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
Portimão
1 d
Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?
Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa
Fórmula 1
Fórmula 1 2 d
Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa
Más de
Red Bull Racing
Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
3 h
Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin
Cómo Geri Halliwell ayudó a Christian Horner a lidiar con el odio de los aficionados de la F1
Fórmula 1
Fórmula 1 23 h
Cómo Geri Halliwell ayudó a Christian Horner a lidiar con el odio de los aficionados de la F1
¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?
Fórmula 1
Fórmula 1 3 d
¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?
Últimas noticias
Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025
MotoGP
MGP MotoGP 5 min
Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025
Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
56 min
Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo
Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027
FIA F3
F3 FIA F3 1 h
Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027
McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 2 h
McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete