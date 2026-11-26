Fórmula 1 GP de Qatar
Bortoleto responde a las críticas de otros pilotos al GP de Las Vegas: "¿Qué carajos quieren?"
El brasileño de Audi afirma haberse divertido con las batallas en las calles de Las Vegas y cuestiona la postura de los pilotos que se quejan tanto de la falta como del exceso de adelantamientos
Redacción Motorsport.com
Publicado: 26 nov 2026, 15:26
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El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dividió opiniones entre pilotos y aficionados sobre la naturaleza de las batallas brindadas por el reglamento técnico de 2026.
Mientras algunos competidores cuestionaron el carácter artificial de los adelantamientos debido a la gestión de la energía, Gabriel Bortoleto adoptó una postura diferente y respondió a las críticas de sus colegas.
"Mira, para mí, tengo que ser honesto, quizá porque tuvimos dificultades con la velocidad en las rectas, yo siempre hacía los rebases en el último segundo, en medio de la curva. Así que para mí fue realmente muy divertido. En contadas ocasiones hice algunos adelantamientos a mitad de recta, cuando el otro auto se estaba quedando sin batería", afirmó el brasileño en la víspera del Gran Premio de Qatar.
"Pero la mayoría de los rebases que hice con Ollie [Bearman], por ejemplo, fueron siempre en la curva 1, en duelos muy cerrados. Y disfruté bastante la carrera, debo decir. No me quejaría de ella".
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"Y creo que, al mismo tiempo, tenemos que dar un respiro, ¿sabes? Pienso que algunos pilotos se han quejado cuando no hay adelantamientos y cuando sí hay adelantamientos. Entonces, ¿qué carajos quieren, sabes? Tienes que manejar y hacer tu trabajo, y punto".
Cuestionado sobre si las características de la carrera en Las Vegas exigieron habilidades distintas a los pilotos, Bortoleto lo negó y subrayó que extrañaba duelos tan cerrados como los que protagonizó con Bearman y su compañero de equipo en Audi, Nico Hülkenberg.
"No, no. De nuevo, para mí fueron adelantamientos normales. De hecho, hacía mucho tiempo que no tenía duelos tan pegados. Terminé la carrera y fui a platicar con Ollie. Estuvo muy bueno ver lo cerrada que fue la pelea entre nosotros dos. También con Nico tuve algunas batallas. En realidad, si hubo algo, fue recuperar un poco esa sensación de rebasar, que no teníamos desde hace varias carreras".
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