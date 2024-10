Bottas admite que podría no seguir en Sauber en la F1 2025

Valtteri Bottas llegó al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas sin una renovación para continuar como piloto del equipo Sauber en la próxima temporada.

Antes que la F1 comenzara un receso de un mes tras la carrera de Singapur, el piloto finlandés se había mostrado confiado sobre sus posibilidades de ser el compañero de equipo de Nico Hulkenberg, el único corredor confirmado de momento en la escudería de Hinwil para 2025.

Sin embargo, mientras la máxima categoría última detalles para volver a la acción el viernes en Austin, Bottas aún no obtuvo la respuesta que esperaba por parte de la nueva dirección del equipo, que encabeza Mattia Binotto.

Al ser preguntado el jueves en su encuentro con los medios, entre los que estuvo Motorport.com, por qué no había renovado aún con Sauber, Bottas respondió: "Buena pregunta. Sí, creo que mencioné que esperaba que antes de Austin estuviera solucionado, pero todavía estoy esperando las decisiones finales. Y creo que esa pregunta debe responderla más Mattia que yo. De momento, me han dicho que no puedo hacer nada. No está en mis manos. Así que, por supuesto, intento rendir lo mejor que puedo esta semana, y espero que eso impulse las cosas. Pero ahí es donde estamos".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bottas admitió que existe el riesgo de que no sea parte de la parrilla de la Fórmula 1 el año que viene, ya que Sauber es su única opción para permanecer en la categoría.

"En la situación en la que estoy ahora, con sólo un asiento disponible, por supuesto que hay un riesgo, así que sí", dijo ante una pregunta de Motorsport.com.

"Me encanta la Fórmula 1 y quiero correr en ella. Así que, naturalmente, es una situación un poco extraña, pero, ya sabes, ahí es donde estamos. He tenido mucho tiempo para pensar en cosas diferentes, pero aún así, siempre soy positivo. Seguiré siendo positivo. Porque realmente siento y creo que debería estar en ese asiento, siento que sería lo mejor para los intereses del equipo. Así que por eso me mantengo positivo. Y como he dicho, no hay mucho más que pueda hacer ahora, aparte de rendir en la pista y trabajar duro con el equipo".

Se entiende que los responsables del equipo deben decidir si quieren otro piloto experimentado para acompañar a Hulkenberg, o si optan por emparejar al alemán con un piloto joven, entre los que se mencionan el argentino Franco Colapinto, hoy en Williams pero sin lugar para 2025, y el brasileño Gabriel Bortoleto, líder de la F2. Binotto, en tanto, puso recientemente a Mick Schumacher sobre la mesa como una posibilidad a tener en cuenta.

"Sí, obviamente tienen opciones, pero al final, se va a reducir a la experiencia frente a la juventud. Sin embargo, tienen todo el tiempo del mundo, a menos que, en algún momento, tenga que establecer un plazo", dijo Bottas.

Consultado si desde Sauber le habían informado cuándo podría llegar una decisión, Bottas aseguró no tener una respuesta clara.

"Bueno, hace un mes era lo antes posible. Por supuesto que, por mi parte, al final también habrá una fecha límite, porque incluso buscando fuera de la Fórmula 1 u otros papeles en la Fórmula 1, ya sabes, pronto es Navidad, y entonces... cuando llega Navidad, no hay mucha disponibilidad en ningún sitio. Así que sí, espero que pronto".

Pese a la incertidumbre, el ex piloto de Williams y Mercedes insistió con que confía en sus chances para continuar en la F1 junto a Sauber en la próxima temporada.

"Soy positivo. Lo he sido todo el tiempo, pero hasta que el bolígrafo no llega al papel, sí, no puedes confiarte demasiado, pero sinceramente, sigo siendo positivo. Así que sí, es una pena que me pese un poco, pero no puedo hacer mucho", finalizó.