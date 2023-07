Bottas es descalificado de calificación en Silverstone y Checo en P15

Alex Albon fue el último piloto que recibió una penalización de este tipo en el GP de Australia del año pasado.

Valtteri Bottas quedó detenido en pista en la Q1, reportando falta de potencia, habiendo hecho ya lo suficiente para pasar a la Q2 en 11ª posición.

No pudo tomar parte en la segunda sesión, por lo que sin marcar un tiempo quedó clasificado 15º tras la misma.

Sin embargo, tras la sesión, la FIA descubrió que no había suficiente combustible en el coche para cumplir el requisito obligatorio de dejar un litro en el coche para las pruebas.

Cuando un coche se detiene en la pista en la sesión de clasificación, la FIA también calcula cuánto combustible se habría utilizado para volver a boxes, ya que los coches están obligados a regresar por sus propios medios, lo que no ocurre al final de las carreras.

El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, señaló: "Después de la sesión de clasificación de hoy se comprobó en el coche número 77 que se podía tomar una muestra de combustible de 1 litro más la cantidad de combustible que se habría consumido para volver a boxes (reglamento técnico artículo 6.5.2). Era posible tomar una muestra de 0,090 litros.

"Como la cantidad de combustible necesaria para producir una muestra de 1 litro más para devolver el coche al garaje se calculó en 2,39 litros, remito este asunto a los comisarios para su consideración".

Con la exclusión del piloto de Alfa, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Nyck de Vries y Kevin Magnussen ganan cada uno un lugar en la parrilla de salida del domingo.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Pirelli Hot Laps Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Preguntado por Motorsport.com sobre el problema en la clasificación, Bottas dijo que no sabía por qué se había parado el coche.

"Todavía no", señaló. "Tenemos que averiguarlo. Obviamente hay muchas razones que pueden hacer que el motor se pare. Así que no lo sé. Es una pena, pero no puedo hacer mucho al respecto.

"No he visto el tiempo final de la Q2, no sé a qué distancia estaba del corte, pero al menos esta vez hemos pasado a la Q2, y la verdad es que está muy cerca.

"Así que creo que hemos dado algunos pasos desde ayer. Ahora tenemos que esperar a mañana para ver cómo está el ritmo".

Bottas dijo que el último paquete de mejoras ha mejorado el coche: "Es un paso. Definitivamente siento el paso y creo que hoy hemos conseguido extraer un poco más con la puesta a punto. Parece que necesitaba una puesta a punto diferente en términos de altura y todo.

"Así que ahora sí que se ha notado un paso, más carga a alta velocidad básicamente, sin afectar al rendimiento a baja velocidad".

