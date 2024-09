Bottas desmiente haber renovado con Sauber para la F1 2025

Mientras se espera que RB anuncie en los próximos días entre Daniel Ricciardo y Liam Lawson quién será el compañero de Yuki Tsunoda en el campeonato 2025, Sauber es el otro equipo que aún tiene un asiento pendiente de confirmación.

La escudería de origen suizo, que tiene a Audi como nuevo propietario, firmó a Nico Hulkenberg en mayo pasado y se espera decida qué perfil de piloto busca para el segundo monoplaza.

En caso de buscar experiencia, se cree que Valtteri Bottas sería el elegido para continuar sobre Zhou Guanyu, mientras que en caso de inclinarse por un piloto joven, el brasileño Gabriel Bortoleto tendría buenas opciones, si bien en los últimos días Williams ofreció abiertamente al argentino Franco Colapinto.

Sin embargo, durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, diferentes medios informaron que Bottas ya firmó un nuevo contrato para seguir en el equipo en 2025, algo que el propio finlandés desmintió el sábado después de clasificarse penúltimo para la carrera del domingo.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bueno, la verdad es que he oído una fake news de que ya he firmado. No es así", aseguró Bottas ante los medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Todavía estamos discutiendo. Seguimos discutiendo, y en este deporte hasta que el bolígrafo no toca el papel, (no) creo que esté confirmado".

De todos modos, el expiloto de Williams y Mercedes se mostró confiado en que las conversaciones avanzan bien para asegurarse lo que sería su 13º temporada en la máxima categoría.

"Desde mi punto de vista, deberíamos ir en la dirección correcta. La semana que viene tendremos mucho tiempo con Mattia (Binotto, nuevo jefe del proyecto de Audi para la F1), lo cual es bueno, y luego ya veremos".

Bottas se encuentra último en el campeonato de pilotos con un 13º puesto como mejor resultado hasta ahora en la temporada, por lo que fue preguntado el jueves en la conferencia de prensa oficial si sentía que estaba conduciendo tan bien como cuando luchaba por los primeros puestos.

"Siento que sí, especialmente en las clasificaciones de este año no he sentido ningún signo de estar peor. En todo caso, vas mejorando con la experiencia. Adquieres más consistencia, más confianza. Puedes resolver diferentes problemas de una manera diferente. Cuanto más tiempo pasas en este deporte, más te adaptas al coche. Creo que estoy conduciendo mejor que en Mercedes, pero obviamente no es tan visible", aseguró.