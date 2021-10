Bottas: Será difícil adelantar a los Ferrari y los McLaren en Austin

El finlandés sólo se clasificó cuarto en Austin el sábado tras una vuelta final "desordenada", y debe retroceder cinco puestos hasta el noveno tras montar un nuevo motor de combustión interna.

Para meterse en la batalla de adelante entre su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, y los dos pilotos de Red Bull Racing, tiene que pasar al AlphaTauri de Pierre Gasly y a los dos coches de los equipos McLaren y Ferrari.

"No son coches fáciles de adelantar, seguro", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre los dos equipos que actualmente luchan por el tercer puesto del campeonato.

"Y basándome en lo que sentí ayer, seguir era bastante complicado, pero al menos parece que va a ser más o menos una carrera a dos paradas, así que habrá al menos dos oportunidades con la estrategia. Y nunca se sabe, habrá oportunidades".

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas admitió que su vuelta final en la Q3 no había salido según lo previsto.

"Por supuesto que intenté estar lo más arriba posible, pero el problema para mí fue que la segunda salida de la Q3 fue bastante desordenada en el último sector, tuve un bloqueo adelante y subviraje y simplemente perdí mucho tiempo. Incluso la primera vuelta fue medio decente, pero el sector tres no fue tan bueno. Es lo que hay, así que saldré noveno".

En cuanto al ritmo de los Red Bull, dijo: "Ayer parecían estar bien, pero nada asombroso, así que creo que encontraron un poco más que nosotros durante la noche".

"Para mí, el coche se sentía mucho mejor que ayer, pero aún así Red Bull ha dado un paso más grande en cuanto a rendimiento, y sin duda han tenido la ventaja hoy. Sigo pensando que el ritmo de carrera es bastante similar".

Después de haber recibido tres penalizaciones en parrilla en lo que va de 2021, Bottas espera que las dos unidades de potencia que le quedan le permitan llegar al final de la temporada.

"Es desafortunado, y es obviamente bastante de mala suerte también, tantas veces en las últimas carreras. Pero al menos ahora es sólo una penalización de cinco puestos, pero nunca ayuda cuando estás luchando por todos los puntos, hace las cosas más difíciles. Pero crucemos los dedos para que el resto del año vaya bien, y sin sanciones".

"Sabemos cuál es el problema siempre, a veces es un poco diferente, casi siempre el mismo. Pero todavía no hay una solución adecuada, pero al menos con el motor que he llevado aquí no hemos visto ningún problema".

"Y también el otro disponible, que todavía está bastante fresco, está funcionando bien. Así que espero que con estos dos motores pueda llegar al final".