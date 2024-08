Bottas: "He sido como un robot en el pasado... pero me alegro de haber salido de eso"

Valtteri Bottas está tranquilo sobre su futuro en la Fórmula 1. Sin saber todavía si seguirá en la parrilla en 2025, y viendo cómo se agotan los asientos en los equipos rivales, se podría perdonar a Bottas por sentirse ansioso. Pero como él mismo señala cuando charlamos en el Gran Premio de Gran Bretaña, "este no es su primer rodeo".

El piloto finlandés, que cumplirá 35 años a finales de este mes, se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla del campeonato de pilotos sin haber sumado ningún punto pilotando para Sauber.

Pero Bottas sabe que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos en la F1, como en enero de 2017, cuando fue fichado por Mercedes como sustituto de última hora de Nico Rosberg tras la sorprendente retirada del alemán.

Durante su estancia en Mercedes, Bottas siguió la línea corporativa, pero mientras hablamos en el motorhome de Sauber con su bigote blanqueado asomando por debajo de su gorra, se está tomando menos en serio a sí mismo en estos días y tal vez explica por qué está tan relajado.

"Obviamente, cada persona es diferente", dice mientras hablamos de un anuncio muy irónico que hizo a principios de año para la empresa de taxis Uber. "Pero he encontrado la manera de permitirme hacer el tonto y no tomarme ciertas cosas demasiado en serio.

"Por supuesto, siempre me tomaré las carreras muy en serio, pero al fin y al cabo todos somos humanos. Creo que es importante ver la diversión en ciertas cosas y, sobre todo, en uno mismo".

Valtteri Bottas, KICK Sauber, en el garaje Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"He estado ahí. Probablemente he sido como un robot en el pasado, pero me alegro de haber conseguido salir de ello. Creo que es madurez y experiencia, me llevó un tiempo darme cuenta y entender quién soy realmente".

"He estado en esta situación muchas veces antes en mi carrera [esperando un nuevo contrato], así que no es nada nuevo para mí. A veces puede ser estresante, pero depende de cómo lo afrontes; para mí, de momento, es emocionante y no me estresa demasiado. No es mi primer rodeo".

La causa de Bottas por un nuevo acuerdo no se ha visto favorecida por un mal coche que no ha cumplido las expectativas. Sin un punto desde el GP de Qatar del año pasado, la carrera de Bottas parece estar reñida con las 10 victorias que logró con Mercedes.

Pero él dice que la gente del paddock no necesita que le recuerden sus habilidades al volante, y que su actual equipo es ahora la opción más probable para prolongar su carrera en la F1.

Y añadió: "No puedo decir que esté satisfecho con cómo ha ido la temporada hasta ahora. Hemos conseguido cero puntos, que no era el objetivo, pero por mi parte, [pero] siento que no he perdido oportunidades".

"Me siento bien en el coche y la calificación ha sido fuerte y también en las carreras, estoy sacando el máximo provecho de las cosas, pero por desgracia en esta situación, probablemente no es muy visible. Así que ha sido una carrera dura para nosotros. Sin duda, no estamos cumpliendo los objetivos.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, lidera Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, y Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"En este deporte, es una pena que algunas personas tengan poca memoria. Si eres piloto de un equipo puntero, es más visible lo que haces, pero así son las cosas".

"Lo bueno es que todavía hay gente que sabe lo que puedo hacer y lo que puedo aportar a un equipo y mi nivel de rendimiento. Así que todavía hay gente que lo entiende, lo cual es bueno".

Fuera de la F1, Bottas tiene una serie de intereses empresariales que le mantienen ocupado, demostrando que no interfieren con sus compromisos en la F1.

"Es bueno", afirma cuando se le pregunta por sus negocios y asociaciones. "Todas las cosas en las que me he involucrado, en primer lugar, siempre ha sido porque me apasionan. Para mí, son proyectos divertidos en los que trabajar y todo está alineado para que no me distraiga. Puedo elegir mi carga de trabajo y, en general, desconectar el teléfono durante varias semanas si es necesario.

"Lo principal fue la empresa de ginebra conmigo y mi novia y luego formo parte de un tostador de café y una colaboración vinícola. Me encanta todo lo relacionado con el vino, así que cuando estoy en Australia puedo trabajar en esas cosas. Algunas personas podrían pensar que es una distracción, pero yo siento que es todo lo contrario.

"También soy copropietario de un equipo de hockey de Finlandia, en mi ciudad natal, y la temporada pasada quedaron segundos en la liga finlandesa. También tengo algunas inversiones aquí y allá".

Valtteri Bottas, Kick Sauber Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Pasando al tema del ciclismo, algo por lo que Bottas también siente pasión, ya que su novia Tiffany Cromwell es ciclista profesional, Bottas interviene y dice: "Para que quede claro, la Fórmula 1 es mi principal pasión, siempre lo ha sido y lo será. Pero fuera de ella, para mí, el ciclismo es una forma estupenda de escapar de un mundo ajetreado y lleno de gente".

"Para mí, el ciclismo es todo lo contrario a la F1. Puedo ir solo por las montañas sin ver a nadie durante horas y ver cosas, así que es un factor de equilibrio y también me mantiene en forma".

"Me gustan las pruebas de grava. No es tan serio como el ciclismo de carretera. El ambiente es un poco más relajado. Me gusta desafiarme a mí mismo, ¡quizá me pasa algo! Sin duda, en el futuro me gustaría participar en más pruebas, pero obviamente el calendario lo decide y tiene que tener sentido desde el punto de vista del tiempo y la energía".