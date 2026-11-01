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Bottas sobre su futuro: Siempre estuvo claro que Checo Pérez tendría extensión

El piloto de Cadillac aún no ha sido confirmado para la próxima temporada de F1 y los rumores sobre el ascenso de Herta se intensifican

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 1 nov 2026, 16:29

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Valtteri Bottas está “bastante confiado” en seguir en la Fórmula 1 mientras esquivaba las preguntas sobre su futuro en medio de los rumores de que Cadillac promocionará a Colton Herta.

El equipo estadounidense anunció una ampliación de contrato para Sergio Pérez pero aún no ha confirmado a Bottas para 2027, tras una temporada 2026 en la que este último ha sido superado de forma constante.

Pérez lidera a Bottas 15-9 en su duelo directo de clasificación y se ha intensificado la conversación sobre que Cadillac promocione a su piloto reserva estadounidense Herta, una vez que haya obtenido una superlicencia.

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“No tengo mucho que decir, la verdad”, dijo Bottas. “Esa es la situación, hay rumores. Realmente no tengo nada que decir. Lo sabremos con el tiempo”.

Esta duda llega pese a que Bottas tiene un contrato “multianual”, pero se entiende que se trata de una situación denominada uno más uno, con la segunda temporada opcional tras unirse este año.

Así que el ganador de 10 grandes premios afirma estar confiado en seguir para 2027, que sería su 14ª temporada en F1 tras debutar con Williams en 2013.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Bueno, tendría sentido para mí”, añadió. “Eso es lo que pone en el papel, así que por eso estoy bastante confiado.

“Para mí, siempre estuvo claro quién está aquí para el próximo año. Obviamente, es... Checo hizo una extensión. Yo aún no he hecho una extensión adicional.

“Pero estoy seguro de que en una gran empresa siempre hay reuniones de la junta. Podrían mejorar las decisiones finales. Creo que esas serán pronto.

“Creo que todo solo necesita ser validado con los grandes jefes en EE. UU.”

Bottas dijo “en absoluto” cuando se le preguntó si todavía siente que está rindiendo a su nivel más alto, pero sí señaló que la situación no es especialmente favorable dado que Cadillac está en su temporada de debut.

El debutante es último del campeonato sin un punto en 18 rondas y contrató a veteranos como Bottas y Pérez para ayudar a guiarlo en las primeras fases con su conocimiento de cómo ganar carreras.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Es todo aquello para lo que fiché”, dijo Bottas. “Desarrollo, trabajar para el futuro. A veces llevar el coche hasta casa con cuidado solo para llegar a la bandera.

“Solo estoy esperando de verdad el momento en que tengamos un coche mejor. Entonces realmente haremos algo con él en lugar de simplemente cuidarlo.

“Todo lo que he hecho es seguir las instrucciones. A veces las instrucciones han sido claras. En realidad es solo asegurarte de intentar conseguir el net.

“Eso es lo que hago. Ahí es cuando tienes que gestionar las cosas y demás. Cuando es momento de empujar, es momento de empujar. Como el fin de semana pasado. Creo que he dado todo lo que tengo. Eso es todo.”

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