Bottas manda mensaje a los detractores de Hamilton: "Nunca lo des por acabado"

Lewis Hamilton vivió en Barcelona uno de sus fines de semana más fuertes desde su llegada a Ferrari. Tras un primer periodo complicado en la escudería italiana, el británico parece encontrar cada vez mejor su sitio en la Scuderia. Para Valtteri Bottas esa evolución no resulta nada sorprendente.

"Es bonito verlo", dijo el finlandés, que durante años fue compañero de equipo de Hamilton en Mercedes, tras la carrera en Barcelona. "Parece realmente estar de nuevo en su mejor nivel. Y creo que estratégicamente también hicieron una carrera magnífica."

Hamilton se benefició durante la carrera de un Virtual Safety Car, lo que le permitió completar su última parada en boxes sin perder posición. Aun así, Bottas cree que el piloto de Ferrari también habría tenido una excelente oportunidad de victoria sin esa ayuda. "Sí, tuvieron suerte con el Virtual Safety Car", reconoció Bottas. "Pero si miras la ventaja que logró abrir después, entonces creo que probablemente de todos modos lo habría conseguido."

Al ex piloto de Mercedes le preguntaron después si el año pasado alguna vez había dudado del nivel de Hamilton. El británico tuvo entonces una temporada difícil y habló en varias ocasiones abiertamente sobre sus propias dificultades. Sin embargo, Bottas dejó claro que nunca creyó que Hamilton hubiera perdido sus cualidades. "Siempre he sabido que nunca debes descartarlo", respondió. "Al final, sigue siendo Lewis. Sigue teniendo la mayor cantidad de victorias y títulos mundiales a su nombre. No es como si esas habilidades desaparecieran de repente en un año."

Según Bottas, Hamilton está demostrando ahora mismo exactamente por qué pertenece a los pilotos más exitosos de la historia de este deporte. "Simplemente parece estar en un buen momento", continuó el finlandés. "Y cuando todo encaja, sigue mostrando de lo que es capaz."

'No es aceptable'

Mientras Hamilton hizo un buen negocio en el campeonato, Bottas volvió a vivir un fin de semana frustrante. El piloto de Cadillac abandonó en Barcelona, sumando así su segundo abandono consecutivo. Tras un viernes prometedor, ya en la tercera sesión de entrenamientos libres tuvo que lidiar con problemas técnicos, tras lo cual el fin de semana siguió desmoronándose.

"El viernes fue en realidad el primer día de esta temporada en el que pensé que por fin nos esperaba un fin de semana sin problemas con un coche que se sentía al cien por cien", explicó Bottas. "Pero eso cambió cuando nos encontramos con problemas en el tercer entrenamiento." El piloto con diez victorias en Grandes Premios ya no pudo frenar y terminó en la grava.

Después, su equipo también tuvo que recurrir a piezas aerodinámicas más antiguas, lo que según Bottas también tuvo una influencia negativa en el rendimiento. Sin embargo, para el Gran Premio de Austria está previsto un amplio paquete de actualizaciones. "Debería ser una mejora considerable", contó. "Hasta ahora, todo lo que hemos añadido al coche ha funcionado. Por eso tengo la esperanza de que en Austria podamos volver a acercarnos a la cabeza."

Aun así, según Bottas, un tema sigue siendo la mayor preocupación. "La fiabilidad vuelve a ser el principal punto de atención", concluyó. "Dos abandonos consecutivos no son aceptables. No importa lo rápido que sea el coche si no llegas a la meta."