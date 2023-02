Bottas preocupado por el veto de la FIA: Quieren controlarnos

Cargar reproductor de audio

Parte de los pilotos de Fórmula 1 siguen expresando su preocupación por la novedad impuesta recientemente por la FIA, que prohíbe las manifestaciones políticas sin la aprobación previa de la Federación. Para Valtteri Bottas, esta medida no ha sentado nada bien, ya que la ve como una forma de la FIA de controlar a los pilotos.

La novedad se anunció a finales de diciembre en una revisión del Código Deportivo Internacional para la temporada 2023 de Fórmula 1. Según la nueva normativa, los conductores tienen vetado cualquier tipo de gesto o manifestación política sin la aprobación previa de la Federación.

Un nuevo artículo 12.2.1.n establece que los pilotos habrán cometido una infracción de las normas si "hacen comentarios políticos, religiosos y personales que infrinjan notablemente el principio general de neutralidad promovido por la FIA en sus Estatutos, a menos que cuenten con la aprobación previa de la FIA para las Competiciones Internacionales, o de la Confederación para las Competiciones Nacionales en su jurisdicción".

En la Carrera de Campeones del pasado fin de semana, Bottas defendió la libertad de expresión de los pilotos, a pesar de que él mismo es reacio a la política.

"Personalmente, no me gusta la política", declaró en una entrevista a Expressen. "Me gusta hacer lo que me gusta, que son las carreras, pero al mismo tiempo la política forma parte de la sociedad. Creo que la Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo prestando atención a algunas de estas cuestiones, y varios pilotos han utilizado sus plataformas, incluido Sebastian [Vettel]".

"No entiendo por qué quieren controlarnos. Creo que deberíamos tener derecho a hablar de lo que queramos. Así lo veo yo, pero ya veremos qué pasa".

La FIA justificó la medida como una forma de seguir el Código Ético del Comité Olímpico Internacional, con el apoyo de jefes como Zak Brown, de McLaren, y Toto Wolff, de Mercedes.

"Cada vez que sé que Mohammed [ben Sulayem, presidente de la FIA] ha hablado con Lewis [Hamilton] y viceversa, ha resultado ser una conversación positiva", dijo Wolff a principios de este mes. "Así que no me cabe duda de que cuando la gente se siente a hablar, no parecerá tan pesada como la impresión que se dejó hace poco".

Wolff cita al siete veces campeón por ser uno de los más "afectados" por la medida en la parrilla actual. En los últimos años, Hamilton se ha pronunciado sobre varios temas, como el caso del GP de la Toscana 2020 en Mugello. En aquella ocasión, el conductor llevaba en el podio una camiseta con la frase "detengan a los policías que mataron a Breonna Taylor". En la parte trasera también aparecía la imagen de Taylor y la frase "di su nombre".

El acto de Hamilton con la camiseta en el podio llevó a una revisión del reglamento por parte de la FIA, que publicó una nueva versión a partir del GP de Rusia de ese año para evitar que se repitiera el caso. Se advirtió a los pilotos que en el podio sólo podían llevar su mono de trabajo, vestido de forma habitual. Esto se añadió posteriormente al reglamento deportivo de la F1.

Más recientemente, Vettel llamó la atención por llevar camisetas con mensajes a favor del medio ambiente y los derechos humanos. En el GP de Hungría de 2021, recibió una reprimenda por no quitarse una camiseta a favor de los derechos de la comunidad LGBTQIA+ antes del himno.