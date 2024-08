Bottas no ve una mejora este año para un Sauber con problemas "a largo plazo"

Valtteri Bottas ha lamentado la actuación "más floja" de Sauber en la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos, pero espera que el circuito sirva de "excepción".

El finlandés y su compañero de equipo, Zhou Guanyu, estuvieron lejos de la lucha por los puntos, ocupando los puestos 19º y 20º al final de la carrera, siendo los únicos pilotos que perdieron dos vueltas respecto del ganador, Lando Norris.

Aunque Sauber no ha conseguido puntuar esta temporada -es el único equipo que no ha terminado entre los 10 primeros-, Bottas y Zhou al menos han sido capaces de luchar con sus rivales de la zona media en alguna ocasión, algo que no pudieron hacer en Zandvoort.

"No esperaba que el rendimiento fuera tan pobre", dijo Bottas.

"La salida fue realmente buena y estábamos en un lugar decente en comparación con donde empezamos, pero después de cinco o seis vueltas, vi que me costaba seguir al pelotón".

"Ahí supe que no teníamos el ritmo suficiente. Esperaba que con otros compuestos de neumáticos las cosas fueran mejor, pero nunca fue así. Hemos probado todos los compuestos, así que no es el neumático, es el coche. Simplemente no funciona en esta pista".

Cuando se le preguntó si creía que el rendimiento era un problema de mayor alcance o específico del trazado neerlandés, que supone un desafío único en el calendario, el ex piloto de Williams y Mercedes respondió: "No hemos sido tan débiles en ninguna de las carreras de este año, y no es que hayamos dado un paso atrás. Esta pista realmente puso de relieve las debilidades del coche con las curvas peraltadas, con los peraltes, los peraltes, más el viento, sólo puso de relieve la sensibilidad del coche".

"Somos muy sensibles a los vientos cruzados y de cola. Cuando pasas por peraltes y peraltes, es aún peor porque las alturas de conducción, no están en la ventana correcta. Por lo tanto, todo el coche es demasiado puntiagudo, demasiado en el borde, no es realmente una plataforma estable y cualquier cosa que lo distraiga como el viento de costado, sólo hace las cosas mucho peor".

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, Logan Sargeant, Williams FW46 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

El circuito de alta velocidad de Monza supondrá un reto diferente para el equipo este fin de semana antes de que la atención se centre en las carreras rápidas que cierran la temporada.

Sobre si los problemas a los que se enfrenta el equipo con sede en Hinwil podrían solucionarse antes del final de la temporada, Bottas admitió: "Es a largo plazo, no creo que haya una solución rápida, pero este circuito es único y rara vez tenemos este tipo de viento".

"Así que sigo siendo optimista de que podemos tener mejores fines de semana y espero que éste haya sido el atípico".