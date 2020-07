Bottas y sus negociaciones con Mercedes en el camino correcto

Durante la semana, fuentes indicaron a Motorsport.com que Valtteri Bottas se mantendrá con Mercedes más allá de este año luego de acordar un nuevo contrato. Ahora, otro indicio de que él permanecerá con Mercedes llegó el jueves cuando Williams confirmó que George Russell se quedaría con el equipo de Grove el próximo año.

Russell es un piloto junior de Mercedes y parecía ser el único con posibilidades reales de reemplazar al finlandés, pero cumplirá su contrato con Williams.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre cómo progresaban las conversaciones con Mercedes, Bottas dijo que, si bien no se había firmado nada, se estaban desarrollando positivamente.

"Hemos comenzado a hablar de eso, porque creo que todos nos dimos cuenta de que el tiempo realmente pasa rápido con estas carreras en tres fines de semana consecutivos, por lo que es un calendario bastante intenso para nosotros”, dijo el piloto de las flechas plateadas.

“Pero obviamente todavía no se ha firmado nada, pero creo que las cosas se están moviendo en la dirección correcta.

El actual líder del campeonato no quiere que los temas fuera de pista invadan su mente en estos momentos en que enfrenta una contienda con Lewis Hamilton.

“Como dije el fin de semana pasado, lo principal es mantener la concentración en el campeonato. Hay grandes cosas por lograr este año, así que me mantengo enfocado en eso y estoy seguro de que las cosas avanzarán eventualmente. Por supuesto, desde el lado del piloto, si las situaciones se alargan no es algo agradable. Pero solo hemos hecho dos carreras, así que está bien. No hay un gran pánico ni prisa”.

Bottas indicó en la pretemporada que quería que su nuevo acuerdo se resolviera en mejores circunstancias que el año pasado cuando las conversaciones se prolongaron hasta agosto, convirtiéndose en una distracción en su pelea por el título.

El finlandés se unió a Mercedes en 2017 como un reemplazo tardío de Nico Rosberg, quien dejó la estructura tras ganar el título un año antes. A partir de entonces ha formado una sólida sociedad con Lewis Hamilton y ha contribuido a tres campeonatos de constructores.

Hamilton habló calurosamente del crecimiento de Bottas cuando se le preguntó si veía alguna diferencia en su compañero de equipo este año: "Todos los años veo a Valtteri creciendo como piloto de carreras, pero también como jugador de equipo y como hombre. Naturalmente, vas a ver un crecimiento. Él descubre que a medida que todos conocemos nuestras fortalezas y debilidades durante el año, las analizamos y trabajamos para avanzar”.

"Creo que este año estamos viendo a un piloto más en forma y más enfocado, y creo que eso es genial. Sigo disfrutando de trabajar con él, y con el respeto que tenemos sigue creciendo”.