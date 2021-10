Hill critica la pasividad de Bottas con Verstappen: "Fue como un regalo"

Desde antes de iniciar la actividad en el Autódromo de Sochi se sabía que Max Verstappen debería penalizar en la parrilla de salida por cambiar su unidad de potencia, a lo que después de la clasificación se sumó Valtteri Bottas.

Esto generó conjeturas de que Mercedes había tomado esa decisión para bloquear el avance del neerlandés en el pelotón, pero luego en la carrera Verstappen se sacó de encima rápidamente a Bottas con un adelantamiento que se vio bastante sencillo en la sexta vuelta.

Fue un momento clave para el de Red Bull Racing, quien siguió avanzando mientras que el de Mercedes tuvo problemas para adelantar a otros coches. Más tarde, con la repentina aparición de la lluvia, Verstappen avanzó al segundo lugar final, detrás de Lewis Hamilton, y Bottas cruzó la meta quinto.

"No se puede obviar el hecho de que el tipo que salió segundo empezó la carrera detrás de él y su compañero de equipo ganó la carrera", dijo Damon Hill en Sky Sports sobre la actuación de Bottas en Sochi.

"Valtteri, en la carrera, esperábamos que se defendiera un poco para luchar del lado de Mercedes contra Red Bull y Max Verstappen, pero pareció que simplemente le hacía señas (para que lo pasara)", disparó el campeón mundial de F1 de 1996.

"Tal vez simplemente no quería ningún problema. No pareció que esté corriendo. Fue casi como un regalo para Max", agregó.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, sin dudas valoró que Bottas no le haya ofrecido mucha resistencia a su piloto.

"Pensé que Valtteri fue justo con Max cuando estaban compitiendo rueda a rueda. No perdió tiempo pasándolo, y eso fue un movimiento importante en la carrera", comentó.

Bottas, por su parte, reconoció que Verstappen lo superó fácilmente y dijo que analizaría qué podría haber hecho mejor.

"Sí, él fue capaz de venir realmente a través del pelotón. Y no sé. Tengo que mirar si hay algo más que podría haber hecho, pero creo que me pasó con bastante facilidad. Creo que luego adelantó a los coches de delante de mí y no tuve ninguna oportunidad", indicó el finlandés.