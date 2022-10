Brad Pitt se reúne con los jefes de equipo por su película de F1

La película será dirigida por Joseph Kosinski, responsable de Tron: Legacy, Oblivion, Only the Brave y el reciente éxito Top Gun: Maverick.

Al igual que la última película nombrada, el proyecto de la F1 será producido por Bruckheimer, cuyo extenso currículum incluye la Top Gun original, la película de NASCAR Días de Trueno, La Roca, Con Air, Black Hawk Down y la serie Piratas del Caribe.

Con un guión de Ehren Kruger, que también escribió Top Gun: Maverick, la historia gira en torno a un piloto veterano que sirve de mentor a una joven promesa.

Lewis Hamilton está estrechamente relacionado con el proyecto como productor, y su representante Penni Thow también está involucrado. Apple Screen financia el proyecto.

Todos los jefes de equipo han sido invitados hoy al edificio de hospitality de la F1 en Austin para reunirse con Pitt, Bruckheimer y Kosinski, con Stefano Domenicali entre los presentes.

Básicamente, la reunión fue una oportunidad para que los involucrados en la película dieran a los equipos una idea de lo que planean hacer.

La reunión se centró en una demostración de la tecnología utilizada en Top Gun: Maverick, y concretamente en cómo se combinó con éxito la técnica de imágenes generadas por ordenador (CGI) con las secuencias de acción real.

Los equipos tendrán reuniones individuales con la gente de la película durante el resto del fin de semana de Austin. Todavía no está claro si se les pedirá que proporcionen coches actuales o casi actuales para utilizarlos en la producción.

Kosinski subrayó recientemente que el rodaje de coches reales en acción será una parte fundamental de la producción.

Lewis Hamilton is closely connected to Brad Pitt's F1 movie project as a producer.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images