Brawn: Ferrari debe solucionar de forma "urgente" sus problemas

El segundo fin de semana de la Fórmula 1 2020, de nuevo en el Red Bull Ring, volvió a ofrecer diferentes emociones, a pesar de que Mercedes dominó con mano de hierro la cabeza de la carrera.

Pero el accidente entre los dos Ferrari en la tercera curva de la primera vuelta dilapidó todas las opciones que tenían los de Maranello de probar su adelantado paquete aerodinámico en el GP de Estiria.

Charles Leclerc reconoció su culpabilidad, pero eso no le ha salvado de ocupar titulares duros en la prensa italiana este lunes. Mattia Binotto, jefe del equipo, dejó claro que no era el momento de señalar a nadie, pero les espera una semana intensa.

Ross Brawn, director deportivo de la F1, calificó de "pecado capital" el incidente e insistió en la urgencia de que Ferrari solucione sus problemas en su columna habitual tras los grandes premios.

"El GP de Estiria fue otro espectáculo sensacional con batallas en toda la parrilla, pero fue un fin de semana para olvidar de Ferrari, ya que sus pilotos cometieron un pecado capital al chocarse entre sí y abandonar en las primeras vueltas", asegura.

"Como jefe de equipo, nunca quieres que ocurra algo así, pero esto perjudicará a Ferrari aún más, dado que habían trabajado duro para adelantar su paquete aerodinámico una semana, y el accidente entre Vettel y Leclerc les robó la opción de analizarlo en carrera".

"Charles hizo muy bien en aceptar la culpa del accidente, pero no ayuda. Dicho esto, así es el deporte y estas cosas pueden pasar. Ahora parece que los ingenieros tendrán mucho trabajo por hacer en la fábrica".

Brawn, que fue director técnico en Ferrari en la época de Jean Todt y Michael Schumacher, subraya la presión que la prensa italiana mete en todos los componentes de la escudería.

"Uno de los mayores problemas de Ferrari es que, de todos los equipos de la parrilla, son a quienes más se les analiza desde los medios de comunicación, sobre todo en Italia. Sé, por mi experiencia, que la presión mediática en Italia puede ser realmente intensa, y tienes que asegurarte que no perjudique a tu gente", apunta.

"La directiva tiene que lidiar con ello y asegurarse de que el resto del equipo mantiene la fe y la concentración en lo necesario. No van a cambiar de la noche a la mañana y hay un largo camino por delante para ellos. Tienen que averiguar si hay un problema fundamental con el coche –y de manera urgente–, porque están, claramente, lejos del ritmo".

"Mercedes es el equipo a batir en la F1 2020"

Brawn elogió el rendimiento de Mercedes, que logró su primer doblete de la temporada y el X desde 2014.

"Mercedes fue muy impresionante en el Red Bull Ring y una vez más demostró que es el equipo a batir, pero también está claro que estuvieron gestionando sus coches durante la carrera, particularmente después de que sufrieran problemas con la caja de cambios la semana anterior en Austria", añade.

"Sospecho que tenían un poco más en la reserva, debido a la necesidad de mantenerse alejados de los bordillos y ser un poco menos agresivos con los coches durante la carrera, y eso en sí mismo debe preocupar a sus rivales".

Pero también quiso destacar la actuación de Max Verstappen, que sacó el máximo rendimiento de su Red Bull y llegó a revolverse ante Bottas cuando este le superó en las últimas vueltas.

"Red Bull ciertamente ha realizado mejoras durante el invierno y está claro que actualmente suponen la mayor amenaza para Mercedes, pero aún no tienen la velocidad para desafiar a las Flechas de Plata en rendimiento puro. Sin embargo, eso no impidió que Max lo intentara. Ofreció otra actuación ejemplar con el paquete que tenía, y no creo que nadie pudiera haber sacado más provecho que él", afirma.

"Su determinación a la hora de luchar contra Valtteri, después de que el Mercedes lo pasara, nos puso al borde de nuestros asientos, pero sabíamos que sería una batalla inútil. No obstante, muestra el alto nivel con el que compiten estos tíos, que pueden ir rueda a rueda a las velocidades que lo hacen con la confianza que tienen entre ellos".

¡Las mejores fotos del GP de Estiria 2020 de F1!

Pasa las fotos y pulsa sobre ellas para disfrutarlas en grande