La dura advertencia de Briatore a los fans argentinos: “Si quieren apoyar a Colapinto, háganlo con respeto”

La tensa situación que se vivió entre Franco Colapinto y Pierre Gasly al final de la carrera anterior en Madrid escaló en las redes sociales por parte de aficionados que apoyan al piloto argentino, según indicó el francés al llegar a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Gasly indicó que recibió mensajes de odio y amenazas que no estuvieron dirigidos solo contra él, sino también contra su familia.

"Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.", comentó el miércoles ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"No creo que eso deba ser así. Lo dejo ahí, pero las cosas no eran de esa manera en el pasado y creo que, como deporte, simplemente tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable porque estás expuesto, sabes que vas a recibir ataques, puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces", agregó.

Flavio Briatore, Alpine, este miércoles en Bakú. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, también se refirió a la situación y envió un claro mensaje a los aficionados argentinos que no se comportan debidamente en las redes sociales.

"Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos", dijo Briatore en una entrevista con ESPN Argentina.

“Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

Briatore aseguró que la batalla de Alpine tiene que ser con sus rivales en la pista y no entre sus pilotos.

"Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable. Franco hizo una carrera extraordinaria en la última, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera", finalizó.