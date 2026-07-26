Briatore reconoce que Alpine no está "al nivel necesario" en la F1 2026

Se veía venir, y finalmente sucedió. Alpine ocupó con firmeza el quinto lugar del campeonato de constructores de Fórmula 1 durante buena parte de la primera mitad de la temporada, pero Racing Bulls consumó el adelantamiento este domingo en Hungría.

No hace mucho, Alpine tenía una ventaja de 15 puntos sobre la escudería de Faenza, pero la caída de rendimiento del equipo de Enstone y el progreso de Racing Bulls hicieron que el puesto de "mejor del resto" cambiara de manos antes del receso de verano de la Fórmula 1.

Alpine sufrió mucho en el Hungaroring, donde Pierre Gasly finalizó 12º, por detrás de los dos Racing Bulls —Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos en los puntos— y de los dos Audi, con Nico Hülkenberg como el mejor de la marca alemana en la novena posición.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo problemas con su monoplaza y terminó en un lejano 15º puesto, a dos vueltas del ganador de la carrera. El argentino incluso pidió al equipo revisar el monoplaza porque creía que podía haber algo roto.

"Irnos de una carrera sin sumar puntos es decepcionante, especialmente porque perdimos el quinto puesto en el Campeonato de Constructores", dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, cuyo equipo ahora se encuentra cinco puntos por detrás de Racing Bulls.

Flavio Briatore y Steve Nielsen, responsables del equipo Alpine de F1. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Racing Bulls volvió a puntuar con sus dos autos y eso nos hizo caer al sexto lugar del campeonato. Simplemente tenemos que reconocer que ellos han hecho un mejor trabajo en esta etapa de la temporada".

Alpine apuesta por recuperar terreno tras las vacaciones de verano de la Fórmula 1, cuando estrenará un paquete de mejoras en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.

"Sabemos que las mejoras y actualizaciones llegarán muy pronto, y necesitamos dar un gran salto, uno que sabemos que somos capaces de lograr. Tenemos que utilizar esta sensación como una motivación extra en Enstone para revertir la situación", indicó el italiano.

Briatore admitió que el rendimiento de Alpine está por debajo de lo esperado, aunque se mostró confiado en que el desenlace de la temporada será lo verdaderamente importante.

"Últimamente no hemos estado al nivel necesario, pero todavía queda la mitad de la temporada y lo que realmente importa es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera".