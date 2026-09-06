Briatore califica de “brillante” la recuperación de Colapinto en Monza

Franco Colapinto terminó visiblemente triste por la salida de pista que le costó varias posiciones cuando ocupaba el cuarto lugar en la primera parte de la carrera del domingo en Monza, pero recibió un contundente respaldo de Flavio Briatore.

El piloto argentino arrancó séptimo y pronto avanzó hasta el cuarto lugar, antes de que la carrera fuera detenida con bandera roja al final de la segunda vuelta tras el fuerte accidente de Charles Leclerc.

En la segunda largada del día, Colapinto avanzó al tercer lugar tras superar a Max Verstappen, pero el piloto de Red Bull recuperó luego la posición. Momentos después, el de Alpine perdió el control de su coche y sufrió una salida de pista que lo hizo caer hasta el 16º lugar.

Colapinto logró recuperarse de ese incidente para terminar la carrera en la novena posición y sumar puntos por séptima ocasión en los 13 Grandes Premios disputados hasta el momento.

Por su parte, Pierre Gasly no pudo mantener el ritmo de los pilotos de punta tras arrancar desde la pole position y tuvo que conformarse con la séptima posición al momento de la bandera a cuadros.

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fue el cierre de un fin de semana en el que Alpine pasó de la frustración por perder el podio de Gasly en Mónaco, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de la FIA del viernes, a la alegría de la pole position del francés el sábado. Al final, el balance de Briatore fue positivo.

"Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position de ayer, y buenos puntos sumados para el equipo", destacó el asesor ejecutivo de Alpine.

"Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que hemos llevado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en pista".

"Éramos realistas respecto de lo que podíamos conseguir hoy y, en última instancia, el resultado fue un reflejo justo de nuestro ritmo durante una distancia completa de Gran Premio".

Por último, Briatore elogió el trabajo realizado tanto por Gasly como por Colapinto en el Gran Premio de Italia.

"Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo".