"Veamos qué depara el futuro": Briatore evalúa a Colapinto en Alpine a mitad del 2026

El asesor ejecutivo del equipo Alpine, Flavio Briatore, señaló que aún no hay decisiones tomadas sobre los pilotos para el 2027 dado que, en este momento, la prioridad no está centrada en ello sino en encontrar la competitividad del monoplaza que se ha perdido en las últimas carreras.

En declaraciones a The Race, Briatore, ofreció un análisis sobre el presente del equipo en la Fórmula 1, comenzando por evaluar el desempeño y la proyección de Franco Colapinto. El directivo reconoció la evolución del piloto argentino afrontando su primera temporada completa dentro del Gran Circo.

“En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”, indicó Briatore.

Colapinto debutó con Williams en 2024 pero a mitad de campaña mientras que en 2025 también tomó el asiento de Jack Doohan luego de unas carreras en Alpine. Ahora, en 2026, la situación parecía ser diferente y optimista con un arranque donde la escudería francesa estaba perfiladas para ser el “mejor del resto" gracias a la unidad de potencia Mercedes.

Sin embargo, hacia el cierre de la primera mitad del año, el rendimiento del monoplaza A526 sufrió una caída notoria. Esta falta de consistencia permitió que Racing Bulls les arrebatara el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

A pesar del déficit técnico del equipo en este último tramo, Colapinto logró maximizar el rendimiento del auto. Sus resultados más altos se dieron con el sexto puesto en Canadá y el séptimo en Miami, aunque con un coche cada vez menos competitivo ha logrado rescatar puntos en Gran Bretaña y Bélgica.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Pirelli

Ante este panorama técnico, Briatore insistió en que la urgencia de Alpine radica en mejorar el vehículo y la estructura interna, no en buscar grandes nombres en el mercado y, de hecho, señaló que tiene confianza en que Pierre Gasly y Colapinto pueden con esa misión.

“Claro, en el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos?”.

“Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, creo que Pierre está entre los seis mejores. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora”.