El asesor de Alpine, Flavio Briatore , insiste en que no se le vea como el "malo de la película" en un plan de Renault para poner fin a su programa de motores de Fórmula 1.

Como parte de una revisión del futuro de la escudería Alpine de F1 por parte de Luca de Meo, consejero delegado de Renault, el fabricante francés está dispuesto a abandonar su programa de unidades de potencia de fábrica y cambiar a motores cliente Mercedes a partir de 2026.

La decisión formal al respecto se tomará el 30 de septiembre, cuando el personal de la fábrica de Renault en Viry-Chatillon, cerca de París, sea informado de la visión de futuro de sus jefes.

Sin embargo, todo apunta a que Alpine se pasará a Mercedes y pondrá fin a la actividad de Renault, iniciada en 1977 en cuanto a los motores.

La semana pasada, los representantes del personal de motores de Renault en Viry emitieron un comunicado en el que pedían a de Meo que reconsiderara los planes de acabar con el proyecto de motores que, según ellos, se ha desencadenado por la reducción de costes de 120 millones de dólares de desarrollo a 17 millones anuales como acuerdo de suministro.

"No entendemos qué justifica matar a esta entidad de élite que es el emplazamiento de Viry-Chatillon y traicionar su leyenda y su ADN injertando un corazón Mercedes en nuestro [coche] de F1 Alpine", escribió el Consejo Social y Económico de los empleados de Alpine.

Pero aunque Briatore está muy implicado en la introducción de cambios en Alpine que considera necesarios para volver a situarla al frente de la F1, ha dejado claro que la decisión sobre el motor no fue algo instigado por él.

Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo, Alpine F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le preguntó por qué no quería dar a Viry la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, dijo: "El problema son las pruebas.

"En cuanto al motor, ya se decidió desde la dirección, y para mí está bien.

"Lo que decida nuestro presidente, bien. Esto ya estaba decidido, poco antes de que yo llegara al equipo".

Empujado a aclarar que el cambio de motor no era su plan, Briatore dijo: "No, yo no soy el malo de la película todo el tiempo....en todo lo demás [pueden] culparme a mí. Esta no".

No hay venta, no hay tanta gente

Briatore no tiene miedo de hacer los cambios que considere necesarios en Alpine para asegurarse de que se invierta lo que ha sido un reciente declive en el desempeño.

Una cuestión que Briatore ha sugerido como factor es que ha habido demasiada gente involucrada en las decisiones, lo que ha frenado el desarrollo de la escudería.

Aunque este factor ha suscitado la idea de que podría significar un recorte de las operaciones de Enstone, Briatore dice que eso no es necesariamente lo que ocurrirá.

Pierre Gasly, Alpine A524, en el pit lane tras una parada en boxes. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si sus comentarios significaban que iba a recortar puestos de trabajo, Briatore dijo: "No lo sé. En Enstone no sé si tenemos demasiada gente o no. Déjame comprobarlo.

"No queremos recortar ningún puesto de trabajo. Sólo queremos ser eficientes. La gente que quiera quedarse con nosotros, es bienvenida. Pero necesitamos a todo el mundo en la misma línea.

"Queremos tener gente con experiencia, gente que trabaje junta como un equipo de F1. Después de eso, no queremos despedir a nadie".

Briatore también ha descartado cualquier sugerencia de que los cambios que está realizando en Enstone, y especialmente el corte de los lazos con el programa de motores de Renault, tengan que ver con la preparación de la escudería de F1 para su venta.

"No, no hay nada de una posible venta", dijo. "Lo compramos todo. Si tuviéramos la oportunidad, [compraríamos] otro equipo y pondría un director general.

"Hay algo muy claro. Luca de Meo nunca quiere vender el equipo".