Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Franco Colapinto recibió cinco puestos de penalización tras el accidente que provocó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, una decisión que Flavio Briatore no cuestiona. Sin embargo, el italiano sí se quejó al ver que Arvid Lindblad salió sin sanción tras causar un incidente similar en la misma carrera.

Colapinto chocó contra su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en el reinicio de la vuelta 36 de la competencia disputada el sábado anterior en el circuito urbano de Bakú, y el coche del francés golpeó al McLaren de Lando Norris, lo que dejó a los tres fuera de la carrera.

El argentino fue castigado con diez segundos de penalización, pero como no pudo cumplir ese castigo en la carrera, se le agregaron cinco posiciones a su lugar de clasificación en el Gran Premio de Bahréin que se disputa este fin de semana en Malasia.

También lee: Fórmula 1 Alpine revela por qué la sanción extra a Colapinto en Malasia no podía esperar

En su explicación para la sanción, los comisarios indicaron que Colapinto "era total o predominantemente responsable de la colisión. Aunque el incidente ocurrió en la primera curva después del reinicio, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente utilizado para incidentes en la primera vuelta o en la primera curva".

Casi al mismo tiempo que el choque de Colapinto, Lindblad impactó contra su compañero en Racing Bulls, Liam Lawson, y lo envió a un trompo que le provocó daños en el monoplaza. El joven británico, en tanto, siguió en la carrera para terminar séptimo y sumar seis valiosos puntos para su equipo.

El momento previo al choque de Arvid Lindblad a Liam Lawson en Bakú. Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La maniobra fue analizada por los comisarios al concluir el Gran Premio de Azerbaiyán, pero determinaron que no era necesaria una sanción, señalando como causa una reacción en cadena que se inició con el incidente de Colapinto.

"Por delante de ellos (Lindblad y Lawson), se produjo una colisión que involucró a Colapinto, Gasly y Norris. Ese incidente, junto con el bloqueo de frenos de Colapinto, provocó una reacción de frenada entre los coches que se encontraban inmediatamente por delante de Lindblad. Al mismo tiempo, Lindblad estaba situado entre coches a ambos lados", indicaron los comisarios en su resolución de la investigación a Lindblad.

"Durante la curva, Lindblad hizo contacto con Lawson. Después de revisar la posición y el movimiento de los coches involucrados, los Comisarios determinaron que el contacto se debió principalmente al espacio limitado disponible para Lindblad y a la reacción en cadena provocada por el incidente ocurrido por delante, más que a una acción o un error por el que Lindblad pudiera ser considerado total o predominantemente responsable".

"Por lo tanto, los Comisarios consideraron que se trató de un incidente típico de la primera curva después de un reinicio, sin que ningún piloto fuera predominantemente responsable".

La bronca de Briatore (y de Lawson) por la falta de sanción a Lindblad

La explicación no pareció suficiente para Flavio Briatore, quien casi una semana después volvió a sacar el tema durante la conferencia de prensa oficial de jefes de equipo realizada en Malasia, escenario del Gran Premio de Bahréin.

"Algo que sé, y que realmente no entiendo, es que fuimos penalizados. Merecemos ser penalizados. No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson. ¿Por qué nosotros fuimos penalizados y Lindblad tampoco fue sancionado?", lanzó el italiano en referencia al castigo a Colapinto y la falta del mismo para Lindblad.

Curiosamente, el propio Lawson dijo tras la carrera en Bakú que tampoco entendía cómo su compañero no fue sancionado, y volvió sobre el tema el jueves ante la prensa en Sepang.

"Al final del día, desde la perspectiva del equipo, obviamente estoy contento de que hayamos conseguido sumar puntos en esa carrera. Pero, en cuanto al accidente en sí, no tengo absolutamente ninguna idea de cómo no fue sancionado", apuntó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Siento que el incidente entre Gasly y Colapinto acaparó un poco toda la atención. Y quizás no vieron lo que ocurrió detrás, no lo sé. Porque obviamente todo sucedió al mismo tiempo y yo simplemente estaba allí, trompeando detrás de ellos".

"Pero, obviamente, no fue ni de cerca tan extremo como eso. Así que, en cuanto al incidente en sí, no lo sé. Creo que en la primera vuelta, en la primera curva, obviamente los comisarios tendrán en cuenta lo impredecible que puede ser y cosas por el estilo".

"Pero creo que también, en un reinicio como ese, todos sabemos que al llegar a la primera curva hay mucho aire sucio, tienes los frenos fríos y los neumáticos fríos. Al menos en mi caso, sé que tengo que dejar un margen".

"Además, algo que no ayudó fue que tuve un problema con mi despliegue de energía, por eso estaba en esa situación en primer lugar. Cuando todos fuimos hacia el reinicio, yo no tenía K (potencia eléctrica). Y por eso Ocon estaba a mi lado inicialmente. De hecho, tuvo que frenar antes de la línea de salida porque iba a adelantarme antes de la línea de salida; así de lento iba yo.

"Por eso terminamos entrando en la primera curva uno al lado del otro. Pero, nuevamente, en cuanto al incidente, al menos desde mi lado, sé que tengo que dejar un margen y creo que todos tenemos que tener eso en cuenta".

Información adicional por Filip Cleeren