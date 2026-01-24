Flavio Briatore, de Alpine, afirma que el paso a ser un equipo cliente de Mercedes fue su única condición para unirse al equipo de Fórmula 1 propiedad de Renault, contradiciendo comentarios anteriores en los que había dicho que no tuvo nada que ver con el cambio.

Alpine abandonó su programa interno de unidades de potencia de F1 en Viry-Chatillon para convertirse en cliente de Mercedes, lo que permitió a la empresa matriz ahorrar una cantidad significativa de dinero y, al mismo tiempo, mejorar sus posibilidades de contar con una unidad de potencia competitiva para la era reglamentaria de 2026, tras años de quedar rezagada respecto a los principales constructores de la F1. Como parte del acuerdo, Alpine también utilizará cajas de cambios de Mercedes en lugar de producir las suyas propias.

La decisión de Renault de apartar a Viry del foco de la F1 para concentrarse en otros proyectos, tomada por el ex CEO de Renault Luca de Meo durante la segunda mitad de 2024, fue controvertida en su momento, y los empleados de Viry organizaron protestas contra esa medida.

Briatore ha declarado ahora que pasar a los motores cliente de Mercedes fue la única condición que estableció cuando De Meo le pidió que se convirtiera en asesor del equipo, a pesar de haber afirmado entonces que él "no era el malo" y que no había estado involucrado en la decisión.

"El momento en que Luca de Meo hablaba de unirme al equipo, [hubo] solo una condición para que yo me uniera, que era tener un motor Mercedes-Benz. No había plan B, era un solo plan", dijo Briatore a los medios, entre ellos Motorsport.com, durante la presentación del auto de Alpine para 2026 en Barcelona el viernes.

"Quería completamente un motor Mercedes-Benz. Había una sola manera de volver, porque en este momento necesitas estar con la mejor gente. Y la gente de Mercedes, empezamos a trabajar juntos y era prometedor. Es sorprendente la manera en que la gente [de Mercedes] está colaborando con nosotros. Es una relación súper, súper buena. Esto es lo que estamos buscando. Quería tener la discusión con los mejores. Con el segundo mejor, no hay interés".

Flavio Briatore, Alpine Team Principal Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aunque todavía no está claro cómo se compararán las unidades de potencia de 2026, el hecho de que Alpine tenga los mismos motores que equipos como Mercedes y McLaren significa que el equipo "no tiene excusas" detrás de las cuales esconderse a partir de ahora, según Briatore.

El déficit de su unidad de potencia fue una de las razones clave por las que Alpine abandonó tempranamente el desarrollo aerodinámico de 2025 y aceptó dar por perdida la temporada terminando en el décimo puesto. El enfoque anticipado en 2026 también le ha dado al equipo confianza en que será mucho más competitivo.

"Si hubiéramos seguido con el desarrollo del auto de 2025, quizá no habríamos terminado en P10 sino en P9 (entre los constructores)", explicó Briatore.

"En cada carrera preguntaba [cuál sería nuestro déficit]. ¿Esta carrera? Cuatro décimas. ¿Esta carrera? Tres décimas y media. ¿Esta carrera? Cinco décimas. Y el año pasado, con tres décimas teníamos 14 autos, así que en lugar de empezar a mejorar el auto de 2025, el motor iba a ser el mismo de todos modos, así que simplemente olvidémonos. Y detuvimos el desarrollo de 2025 y pusimos todo en 2026.

"Al menos cuando llegue a la carrera, ya no voy a preguntar cuántas décimas tenemos de desventaja. Nadie habla más del motor. Nadie habla más de la caja de cambios. Al menos tenemos dos problemas de los que no necesitamos preocuparnos".