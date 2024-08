Briatore quita importancia al segundo piloto de Alpine para la F1 2025

Tras la prolongación del contrato de Pierre Gasly por varios años, Alpine intentó entonces atraer a Carlos Sainz para suceder a Esteban Ocon, que fue dejado de lado para 2025 y se irá a Haas. Como el piloto español optó por incorporarse a Williams, la escudería francesa vuelve ahora a la caza de un fichaje.

La última tendencia convierte ahora al piloto de reserva Jack Doohan en el favorito, en un clima en el que Briatore ha declarado públicamente que da poca importancia al asunto.

Llamado por el grupo Renault para ocuparse de su escudería de Fórmula 1 , donde ahora ejerce de consejero ejecutivo, el retornado italiano dedica sus energías a la transformación de la estructura de Enstone, que se prepara en particular para abandonar sus motores de fabricación propia, diseñados históricamente en Viry-Châtillon. En este contexto, Briatore descarta cualquier conversación sobre quién podría ser el compañero de equipo de Gasly.

"Todavía no lo sé", declaró al podcast Formula For Success. "Por el momento, el piloto no... No está marcando la diferencia por el momento. Por el momento, tenemos que poner el equipo en su lugar a nivel comercial, técnico y de gestión. Eso marcó la diferencia en 2006, 2007 y 2008. Creo que sólo había un piloto disponible y era Carlos Sainz".

Por encima de todo, Briatore ve un equipo que necesita redescubrir unos niveles de rendimiento más acordes con su reputación y sus recursos. En su opinión, mientras el monoplaza no esté a la altura, el dúo de pilotos no tendrá especial influencia.

"Para mí, se trata de las prestaciones del coche", insiste. "Se trata de reestructurar completamente el equipo. Si tenemos un buen coche, necesitamos un buen piloto. Si el coche no rinde bien...".

Octavo en el campeonato de constructores hasta ahora, con sólo 11 puntos ganados por Gasly y Ocon, Alpine ha entrado claramente en una fase de construcción que durará varios meses, con la llegada de un nuevo director, y es lógicamente el cambio reglamentario de 2026 el que se está convirtiendo en el objetivo prioritario.

"Estamos poniendo toda nuestra energía en el aspecto técnico, para que el monoplaza de Alpine rinda cada vez mejor", promete Briatore. "Creo que veremos al nuevo (equipo) Alpine en 2026".