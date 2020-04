Benetton, el equipo que estuvo cerca de unir a Schumacher y Senna

Flavio Briatore asegura que durante el debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1 con el equipo Jordan, el alemán no tenía contrato para el final de la temporada con el equipo británico, una situación que finalmente le permitió competir para Benetton en las últimas carreras de ese año, permaneciendo con ellos hasta finales de 1995, ganando dos títulos mundiales en el proceso.

Con esta declaración dada al podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, Briatore busca terminar con los rumores que dicen que él se lo quitó a Jordan.

"No tiene sentido. Nunca se lo quitamos a Jordan", defiende el italiano. “Porque nunca tuvo un contrato con Jordan, excepto por una carrera. Recordamos el problema de [Bertrand] Gachot (piloto Jordan en 1991, encarcelado por haber atacado a un taxista)”.

“En ese momento, estábamos buscando un conductor joven porque no teníamos el presupuesto para pagar a [Ayrton] Senna, o para pagarle a [Alain] Prost. Mi idea era muy simple: encontrar un competidor muy bueno: el futuro Prost, el futuro Senna, el futuro Gerhard [Berger] - y desarrollarlo dentro del equipo. Nelson [Piquet] estaba al final de su carrera, [Roberto] Moreno no era lo suficientemente bueno como para competir en la Fórmula 1”.

"Jordan no tenía un contrato [a largo plazo] con Michael Schumacher. El contrato era muy simple: una carrera, y Jordan esperaba € 300,000 o € 400,000 de TicTac. En el contrato con Michael, era ' o encuentras el dinero o nuestro contrato es nulo. Así que le di el dinero a Willi Weber (representante de Schumacher) y le dije ‘te pago para que corras, no quiero dinero del patrocinador".

“Luego fuimos a Monza, sin contrato. No tuvimos contacto con Eddie Jordan, quien estaba gritando 'Tengo un contrato' pero él no tenía uno”, explicó el italiano.

Pero para que Schumacher comenzara desde Monza al volante del B191, Briatore tuvo que resolver un problema, que era liberar el asiento que entonces ocupaba Roberto Moreno: "Solo tuve un problema, era Moreno. Hablé con él esa semana y le dije: ‘Estas son tus dos últimas carreras. El año que viene, ya no correrás por nosotros. Te pagaré tu salario hasta el final. Te daré un bono si te detienes ahora’. Estábamos en el aeropuerto de Niza y me dijo que tenía que discutirlo con su esposa. Luego me llamó para decir que no”.

"El contrato entre Moreno y nosotros no era realmente un buen contrato, no estaba bien escrito. Debido a que fue el primer contrato cometí muchos errores allí. El abogado del equipo me dijo que tenía que volver a hacerlo porque la diferencia entre el chasis y el automóvil no estaba clara. Escribimos el chasis en el contrato. En Monza, le dije al juez que estábamos hablando del chasis en el contrato, nunca del auto. Cuando Moreno comenzó a entender, llegamos a un acuerdo y Michael tomó el volante”.

Finalmente, el ex gerente del equipo también reveló que habló con Ayrton Senna cuando quería irse de McLaren. Briatore invitó al brasileño para tratar de juntarlo en el equipo con Schumacher en 1994, pero rápidamente se dio cuenta de que los salarios ofrecidos por McLaren y Williams eran imposibles de seguir para Benetton. Unas semanas después, Senna decidió unirse a Williams.

"Recuerdo una vez que Senna vino a mi casa en Londres, cuando discutía con Ron Dennis en 1993. Tomamos una copa de vino, comimos salami y me dijo: ' Flavio, gano un millón por carrera. ¿Es posible que corra para ti? ¿Qué me ofreces? Le dije: 'Claro, te ofrezco salami y queso, espero que sea mejor que McLaren, pero lo que te ofrezco es pagarte un millón [por el año]. Su reacción fue ‘necesito más’. Pero cuando puse a Schumacher en el auto, defendió a Moreno, no a Piquet, con quien no se llevaba bien”.

