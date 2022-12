Brown: "No hagamos de la F1 un deporte político"

Cargar reproductor de audio

La nueva versión del Código Deportivo Internacional de la FIA, publicada hace unos días, ha causado revuelo al especificar que no se permiten "declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales" sin autorización previa. La FIA también dejó claro su deseo de preservar "la neutralidad política del deporte como principio ético fundamental y universal".

En un contexto en el que el número de discursos y acciones extradeportivas para transmitir determinados mensajes se ha multiplicado en la Fórmula 1 desde 2020, este cambio puede no ser bien recibido por algunos pilotos especialmente comprometidos. Sin embargo, Brown cree que es esencial "encontrar un equilibrio" para que el deporte siga siendo la prioridad, sin por ello privarse de transmitir valores.

También lee: La FIA prohíbe hacer declaraciones políticas sin autorización

El CEO de McLaren también recuerda que el cambio en el código deportivo deja la puerta abierta a acciones, si son autorizadas por la FIA.

"Es complicado, ¿verdad?", admite Zak Brown en una entrevista con ESPN. "Porque algunos temas son realmente buenos, otros controvertidos, otros polarizantes. Creo que, en general, queremos un deporte que nos haga sentir bien. Sólo tenemos que encontrar un equilibrio y no convertir cada gran premio en un nuevo motivo político para alguien. No creo que eso sea sano, porque puede distraer a la gente de lo que le interesa, que es ver un Gran Premio".

"Estoy encantado de que la puerta esté abierta para que los pilotos y los equipos hablen con la FIA si hay algún tema del que quieran hablar. No es 'no puedes hacerlo'. Es 'no puedes hacerlo sin nuestro permiso'. Así que al menos la puerta está abierta. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. A veces se nos ha ido de las manos con todos estos mensajes... ¿Se está desviando la atención del deporte? Estos pilotos pueden hacer este tipo de cosas en su tiempo libre, así que creo que la Fórmula 1 y la FIA tienen derecho a decir que hay un código de conducta que se espera de ellos durante un fin de semana de Gran Premio. Somos libres de hacer lo que queramos de lunes a viernes, de hablar, pero obviamente es durante un fin de semana de Gran Premio cuando los pilotos tienen más cámaras apuntándoles".

"Creo que, en general, queremos un deporte que nos haga sentir bien. Sólo tenemos que encontrar un equilibrio y no convertir cada gran premio en un nuevo motivo político para alguien" - Zak Brown

Para el jefe de McLaren, se trata de mantener el deporte libre de polémicas en un mundo en el que las diferencias políticas son inevitables. El respeto por los lugares donde se celebran las competiciones es primordial, afirma, sin negar a nadie la oportunidad de expresar su opinión al respecto fuera de los fines de semana de carreras.

"La política es intrínsecamente delicada", afirma Zak Brown. "Eso es probablemente lo que intentan evitar, a pequeña escala, para que la Fórmula 1 no se convierta en un refugio político para diversas cuestiones. Creo que eso es lo que intentamos evitar, no hagamos de la Fórmula 1 un deporte político. Corramos y seamos respetuosos con donde corremos".

"No hay una única manera en el mundo para los partidos políticos o las agendas políticas, así que creo que hay una buena manera para cada equipo, cada piloto, de transmitir sus valores de una manera no controvertida. Se ha convertido en un tema candente en todos estos deportes. En la NFL, fue el arrodillamiento, y de ahí pasó a todo. Había brazaletes en Qatar. Creo que estas cosas están empezando a desviarse del deporte, y ahí es donde hay que encontrar el equilibrio adecuado".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!