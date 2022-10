Brown presiona con una dura carta para que se castigue a Red Bull

La FIA está evaluando sus próximos pasos después de anunciar la semana pasada que Red Bull había infringido el límite de gastos del año pasado, además de haber cometido una infracción de procedimiento.

Aston Martin también ha infringido las normas con una infracción de procedimiento.

Tanto Red Bull como Aston Martin tienen la opción de llegar a un Acuerdo de Infracción Aceptado si están de acuerdo con las conclusiones de la FIA, o pueden optar por impugnar el asunto a través del panel de Adjudicación del Límite de Costos.

Aunque no está claro qué camino se tomará, el CEO de McLaren F1, Zak Brown, ha escrito a la FIA para hacer saber lo importante que es, en su opinión, que el asunto no se esconda bajo la alfombra.

En la carta, de la que Motorsport.com ha visto una copia, dice: "El incumplimiento de los gastos, y posiblemente los incumplimientos de los procedimientos, constituyen una trampa al ofrecer una ventaja significativa en los reglamentos técnicos, deportivos y financieros".

Y añadió: "La conclusión es que cualquier equipo que haya gastado más de la cuenta ha obtenido una ventaja injusta tanto en el desarrollo del coche actual como en el del año siguiente".

Brown escribió la carta al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al director general de la F1, Stefano Domenicali, en privado la semana pasada.

Sin embargo, el contenido de la carta ha salido a la luz después de que Brown la enviara también a todos los equipos que cumplieron con el límite de gastos durante el fin de semana. Esto incluye a Mercedes, Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Haas y Williams.

En la carta, Brown expresó su confianza en el proceso de control del límite de costos por parte de la FIA hasta el momento, pero dice que la forma en que el organismo rector actúe ahora era muy importante.

Argumentó que no había excusa para que ningún equipo hubiera gastado más de la cuenta, especialmente porque todos habían pasado por un ensayo general de los límites de gasto en 2020.

"La FIA ha llevado a cabo un proceso extremadamente exhaustivo, colaborativo y abierto, incluso se nos ha dado un ensayo general de un año con amplia oportunidad de buscar cualquier aclaración si los detalles no estaban claros. Por lo tanto, no hay razón para que ningún equipo diga ahora que está sorprendido", dijo.

Brown también expresó su convencimiento de que cualquier incumplimiento del límite de gasto debería dar lugar a una sanción deportiva y no sólo a una multa.

"No creemos que una sanción económica por sí sola sea una sanción adecuada para (un) exceso de gasto o una infracción grave de procedimiento, claramente tiene que haber una sanción deportiva en estos casos, según lo determine la FIA", añadió.

"Sugerimos que el exceso de gasto se penalice mediante una reducción del límite de gastos del equipo en el año siguiente al fallo y que la sanción sea igual al exceso de gasto más una multa adicional, es decir, un exceso de gasto de 2 millones de dólares en 2021, que se identifica en 2022, daría lugar a una deducción de 4 millones de dólares en 2023 (2 millones para compensar el exceso de gasto más 2 millones de multa)".

"Para contextualizar, 2 millones de dólares suponen una mejora del 25 al 50% del presupuesto anual para el desarrollo del coche y, por tanto, tendrían un importante beneficio positivo y duradero".

"Además, creemos que debería haber sanciones deportivas por exceso de gasto de un 20% de reducción del tiempo de CFD y del túnel de viento. Estas sanciones deberían aplicarse el año siguiente, para mitigar la ventaja injusta de la que se ha beneficiado y se seguirá beneficiando el equipo".

"Para evitar que los equipos acumulen y se beneficien del efecto multiplicador de varios excesos de gastos menores, sugerimos que un segundo exceso de gastos menores haga que el equipo pase automáticamente a una infracción mayor".

"Por último, teniendo en cuenta los aspectos financieros, un umbral del 5% para una infracción de gastos menores parece una variación demasiado grande, por lo que sugerimos que un umbral más bajo, del 2,5%, sea más apropiado".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images