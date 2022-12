Brown defiende su dura carta e insiste contra Red Bull por los gastos

Cargar reproductor de audio

Tras conocerse que Red Bull Racing había superado el límite de gastos de 2021, Brown escribió al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, instándoles a tratar el asunto con la máxima seriedad.

En la carta, Brown escribió: "El incumplimiento del límite de gastos, y posiblemente los incumplimientos de procedimiento, constituyen una trampa al ofrecer una ventaja significativa a través de las regulaciones técnicas, deportivas y financieras".

Y añadía: "La conclusión es que cualquier equipo que haya gastado más de la cuenta ha obtenido una ventaja injusta tanto en el desarrollo del coche del año en curso como en el del año siguiente."

El uso de la palabra "trampa" por parte de Brown no sentó nada bien al jefe de Red Bull, Christian Horner, quien dijo que era "absolutamente chocante" que se hubiera lanzado semejante acusación contra su escudería.

"Hemos estado a prueba por las acusaciones públicas desde Singapur", dijo en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Se han publicado cifras en los medios de comunicación que están a kilómetros de la realidad. Y el daño que eso hace a la marca, a nuestros socios, a nuestros pilotos, a nuestra fuerza de trabajo, en una época en la que la salud mental es prevalente, estamos viendo problemas significativos dentro de nuestra fuerza de trabajo".

"Estamos teniendo niños que son hijos de empleados que reciben bullying en los patios de recreo, eso no es correcto a través de acusaciones ficticias de otros equipos".

"No se puede ir por ahí haciendo ese tipo de acusaciones sin ningún fundamento. Estamos absolutamente consternados por el comportamiento de algunos de nuestros competidores".

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, en la parrilla de salida Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Pero a pesar de la controversia que causó la redacción de su carta, Brown dice que su opinión sobre el asunto no ha cambiado.

"Me atengo a mi carta ", dijo, reflexionando sobre la polémica del límite de gastos. "Creo que cuando se infringen las normas, ya sean técnicas o financieras, hay muchas formas distintas de caracterizarlo".

"Sé que es una palabra muy fuerte, pero no veo ninguna diferencia entre infringir el límite financiero y tener una altura de conducción demasiado baja, o lo que sea".

"Si se trata de algo que entra dentro del reglamento deportivo, financiero o técnico, una infracción de las normas, supongo que se podría llamar de dos maneras diferentes. Algunas personas de una manera más simplista lo llamarían así".

Brown dijo que tampoco le convencen algunas de las defensas de Red Bull sobre el incumplimiento del límite de costos, especialmente la cantidad que alega que estaba originalmente por debajo del límite, y que un acuerdo sobre la comida del personal desencadenó un gran exceso de gasto.

"Creo que hay cosas que no tienen sentido", añadió Brown.

"Todos tenemos que cuidar de nuestros empleados. Nuestros empleados vienen a nosotros diciendo este equipo hace esto, este equipo hace esto en dietas, este equipo hace esto en comida, este equipo hace esto en hoteles. Eso nos coloca en una posición competitiva a la hora de contratar y retener".

"Así que creo que señalar que 'aquí es donde gastamos más dinero', colectivamente, si eso se incluyera en el límite, entonces estás gastando menos dinero en otra parte".

"Creo que todo depende del rendimiento. No creo que puedas haber aislado elementos seleccionados y decir que fue esta parte la que estaba fuera del tope".

Brown también cree que es un poco extraño que Red Bull se haya quejado repetidamente de estar justo en el límite, pero luego sugiriera que su propuesta original del año pasado estaba muchos millones de dólares por debajo.

Y añade: "El objetivo del juego es acercarse lo máximo posible al límite. Y ellos eran uno de los equipos que decían que no podían acercarse al límite. Entonces, ¿cómo es que estaban cuatro (millones) por debajo del límite?

"No querrías estar cuatro por debajo del límite, querrías estar 400.000 dólares por debajo, así que yo personalmente lo habría manejado de otra manera".

"Pero no creo que lo que hicieron fuera intencionado. Sé que es una especie de 'sandwichgate', pero creo que eso es restarle importancia a lo que fue. Así que todo eso no me cuadra".

